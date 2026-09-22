Miền Trung và Nam Bộ tiếp tục hứng đợt mưa 'như trút nước'

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay (22/9), khu vực phía Nam TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Nam Bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 21/9 đến 8 giờ ngày 22/9 có nhiều nơi vượt 100mm. Đáng chú ý, trạm Hồ Phú Ninh (TP. Đà Nẵng) ghi nhận 214,4mm, Bình Trị (Quảng Ngãi) 135,4mm, Cần Giờ (TP.HCM) 108,6mm.

Theo dự báo, trong ngày và đêm 22/9, khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Phía Tây tỉnh Đắk Lắk, các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Ảnh minh họa/Nguồn: báo Thanh Niên

Đáng chú ý, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện những đợt mưa có cường suất lớn, trên 100mm trong 3 giờ. Đây là dạng mưa có thể khiến lượng nước tăng nhanh trong thời gian ngắn, làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp.

Sang ngày và đêm 23/9, mưa lớn vẫn tiếp diễn ở nhiều nơi. Khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Trong khi đó, phía Đông tỉnh Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 22/9, phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Tây các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa rào, rải rác có dông, lượng mưa khoảng 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Không chỉ mưa lớn, trong các đợt dông người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo cảnh báo, ngày và đêm 24/9, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, người dân tại các khu vực được cảnh báo cần chủ động theo dõi các bản tin thời tiết, hạn chế di chuyển qua những khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở hoặc lũ quét khi mưa lớn xảy ra. Khi có dông sét, cần tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh đứng dưới cây cao, gần cột điện hoặc các khu vực trống trải. Đồng thời, người dân cũng nên chủ động kiểm tra, gia cố nhà cửa và các vật dụng có nguy cơ bị gió mạnh làm đổ, cuốn bay.