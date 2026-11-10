Miền Trung: Ưu tiên tích, giữ nước tại các hồ thuỷ điện có dung tích còn lại thấp

Ngày 10/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) TP Đà Nẵng cho biết vừa nhận được Công văn 4341/NSMO-TTĐ (ngày 7/11) của Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) báo cáo Bộ Công Thương và các cơ quan hữu quan về giải pháp vận hành các hồ thuỷ điện có mực nước thấp.

Thuỷ điện A Vương là 1 trong 5 hồ chứa thuỷ điện trên địa bàn TP Đà Nẵng hiện có dung tích hữu ích còn lại dưới 30%.

Theo đó, mặc dù đã vào cuối mùa lũ vẫn còn 14/49 hồ thuỷ điện có dung tích hữu ích còn lại thấp, khiến việc tích nước lên mực nước đang bình thường vào cuối năm càng trở nên khó khăn hơn. UBND các tỉnh/thành phố hoặc Sở NN&MT đã có văn bản đề nghị 19 chủ hồ chứa trên 5 lưu vực sông hạn chế huy động và chủ động tích nước nhằm bảo đảm nhu cầu sử dụng nước trong mùa cạn năm 2027.

Trong số này, có 6 hồ thuộc nhóm có dung tích hữu ích còn lại dưới 30%. Trong đó có 5 hồ nằm trên địa bàn TP Đà Nẵng, gồm: Sông Bung 2, Sông Bung 4, Đăk Mi 4A, Sông Tranh 2 và A Vương. Hồ còn lại là Đăk Ring thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo NSMO, đây đều là những hồ có vai trò quan trọng trong cấp nước hạ du tại địa phương cũng như cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia. Do đó, cần ưu tiên tích, giữ nước tại các hồ này, nhất là các hồ đã được chính quyền địa phương đề nghị hạn chế huy động, nhằm bảo đảm cấp nước hạ du và khả năng huy động phát điện trong mùa khô năm 2027, không để xảy ra tình trạng hồ chứa cạn nước, không còn khả năng vận hành.

Trước đó, ngày 5/11, UBND TP Đà Nẵng đã có Công văn 11505/UBND-KT gửi NSMO cho biết, hiện nay mực nước tại các hồ chứa thủy điện A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Đak Mi 4, Sông Tranh 2 đang ở mức rất thấp, có khả năng cao không tích đủ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt cho vùng hạ du sông Vu Gia – Thu Bồn trong mùa cạn năm 2027.

Nhằm chủ động ứng phó nguy cơ thiếu hụt nguồn nước năm 2027 do ảnh hưởng của El Niño, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị NSMO không huy động hoặc huy động các hồ nêu trên vận hành xả nước phát điện ở mức tối thiểu đến hết ngày 11/11 (là các ngày được dự báo có mưa trên lưu vực) để ưu tiên tích nước sớm, từng bước cải thiện nguồn nước tại các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Đáp ứng đề nghị này, tại Công văn 4341/NSMO-TTĐ, NSMO đề nghị Bộ Công Thương cho phép áp dụng các giải pháp kỹ thuật phù hợp để tiết kiệm triệt để các hồ chứa thủy điện có dung tích hữu ích còn lại dưới 30%, đặc biệt là các hồ đã có văn bản đề nghị tích nước của UBND tỉnh/thành phố.

Đồng thời đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các chủ hồ phối hợp với Cục An toàn môi trường (Bộ Công Thương), NSMO làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan tại địa phương xem xét điều chỉnh kế hoạch cấp nước phù hợp ngay sau khi Bộ NN&MT ban hành kịch bản nguồn nước. Qua đó tạo điều kiện tích, giữ nước cao nhất có thể cho các hồ thủy điện đến 31/3/2027 nhằm bảo đảm khả năng đáp ứng cho các nhu cầu trong cao điểm mùa khô năm 2027.

NSMO cũng cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thủy văn và tình hình vận hành hệ thống điện; kịp thời báo cáo Bộ Công Thương các khó khăn, vướng mắc phát sinh và đề xuất giải pháp phù hợp, bảo đảm vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện và tích nước các hồ thủy điện phục vụ mùa khô năm 2027.