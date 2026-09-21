Miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ sắp hứng đợt mưa lớn kéo dài

Theo thông tin từ cơ quan khí tượng, từ 19 giờ ngày 20/9 đến 3 giờ ngày 21/9, khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Lâm Đồng và miền Đông Nam Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Một số nơi ghi nhận lượng mưa trên 100mm, như Giang Hải (TP. Huế) 121,6mm, Tam Trà (TP. Đà Nẵng) 129,8mm, Phước Cát 2-Cát Tiên (Lâm Đồng) 195,4mm, Đăk Lua 4 (Đồng Nai) 108mm.

Dự báo từ chiều 21/9 đến hết đêm 22/9, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 60-130mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Đáng chú ý, cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng xuất hiện mưa có cường suất lớn, trên 100mm trong 3 giờ. Người dân tại các khu vực có mưa lớn cần đề phòng nguy cơ ngập úng và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm.

Trong ngày và đêm 21/9, khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm.

Không chỉ gây mưa lớn, các đợt dông còn có khả năng kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa

Đáng lưu ý, từ ngày 23/9 đến hết ngày 24/9, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai cùng các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Tổng lượng mưa cả đợt, tính từ chiều 21/9 đến hết ngày 24/9, tại khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ phổ biến 120-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc cũng có thể xảy ra.

Người dân tại những khu vực có nguy cơ cần chủ động theo dõi các bản tin thời tiết, hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu, sông suối khi mưa lớn và đề phòng các hiện tượng nguy hiểm trong thời gian dông.