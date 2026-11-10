Miền Trung – Tây Nguyên thúc đẩy liên kết, tạo động lực tăng trưởng

Kết nối để phát triển

Tại Hội nghị ngành Công Thương 11 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ XII năm 2026, nhiều tham luận và ý kiến thảo luận đã tập trung làm rõ tiềm năng, kết quả phát triển cũng như những khó khăn đang đặt ra đối với ngành Công Thương toàn khu vực. Trong đó, phát triển năng lượng, liên kết thương mại điện tử, đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp và tháo gỡ vướng mắc trong quản lý khoáng sản là những nội dung được quan tâm.

Hội nghị ngành Công Thương miền Trung - Tây Nguyên được tổ chức tại tỉnh Quảng Ngãi với sự tham gia của hơn 350 lãnh đạo Bộ Công Thương và Sở Công Thương các tỉnh thành

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kết nối giữa các địa phương. Theo Thứ trưởng, để đạt được mục tiêu phát triển, bên cạnh nỗ lực của từng tỉnh, thành phố cần có sự phối hợp chặt chẽ trong khu vực, từ kết nối nội vùng đến liên kết với bên ngoài. Qua đó, hình thành thể thống nhất, phát huy lợi thế và tạo thêm động lực tăng trưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm cho biết, sau hợp nhất, Quảng Ngãi có vị trí kết nối giữa duyên hải miền Trung với Tây Nguyên, sở hữu Khu kinh tế Dung Quất, hệ thống cảng biển nước sâu cùng tiềm năng phát triển công nghiệp, năng lượng, logistics, thương mại và dịch vụ.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tỉnh xác định ba định hướng trọng tâm gồm phát triển công nghiệp theo chiều sâu, nâng cao hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng; thúc đẩy thương mại, dịch vụ, logistics, kết nối chuỗi sản xuất - tiêu thụ và mở rộng thị trường; tăng cường hợp tác trong phát triển năng lượng, công nghiệp hỗ trợ, thương mại điện tử và chuyển đổi số.

Quảng Ngãi đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục định hướng cơ chế phối hợp rõ đầu mối, trách nhiệm và kết quả cụ thể, bảo đảm các thỏa thuận hợp tác được triển khai thực chất. Tỉnh cam kết tạo thuận lợi cho doanh nghiệp các địa phương đến tìm hiểu, đầu tư, liên kết sản xuất và lưu thông hàng hóa qua cảng Dung Quất, cửa khẩu Bờ Y; hướng tới trở thành điểm kết nối tin cậy giữa Tây Nguyên với duyên hải, giữa nguyên liệu với chế biến và giữa sản xuất với thị trường.

Nhiều ý kiến, kiến nghị ngành Công Thương phát triển

Tham luận tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Công Thương các địa phương miền Trung – Tây Nguyên đã nêu các khó khăn, vướng mắc cũng như hiến kế, đề xuất các giải pháp, kiến nghị để ngành Công Thương các địa phương nói riêng, ngành Công Thương miền Trung – Tây Nguyên nói chung phát triển. Nổi bật là nội dung liên quan đến phát triển năng lượng tái tạo và những vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai các dự án nguồn điện, hạ tầng truyền tải.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu chào mừng hội nghị

Đại diện Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa cho biết, đến tháng 10/2026, tổng công suất nguồn điện đang vận hành quy đổi của địa phương đạt 6.677,84 MW, sản lượng điện phát lên lưới điện quốc gia khoảng 18 tỷ kWh/năm. Theo quy hoạch, Khánh Hòa có 107 dự án, hạng mục nguồn điện với tổng công suất dự kiến từ 16.442,4 MW đến 18.842,4 MW, tùy phương án công suất điện hạt nhân. Dù có tiềm năng lớn, phát triển năng lượng tại địa phương vẫn đối mặt với một số khó khăn.

Để tháo gỡ, Khánh Hòa kiến nghị đẩy nhanh đầu tư lưới điện và các trạm biến áp 110kV, 220kV, 500kV; sớm hướng dẫn cơ chế xã hội hóa đầu tư lưới điện, hoàn thiện chính sách phát triển điện mặt trời mái nhà gắn với lưu trữ điện và thống nhất trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư.

Có 31 gian hàng được Ban tổ chức trưng bày để giói thiệu sản phẩm với cách đại biểu

Ở lĩnh vực thương mại điện tử, ông Võ Quốc Hùng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi, cho rằng liên kết vùng là hướng đi cần thiết để các địa phương miền Trung – Tây Nguyên mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm trong giai đoạn 2026–2030. Tuy nhiên, hoạt động thương mại điện tử trong khu vực vẫn còn những hạn chế liên quan đến dữ liệu, chi phí vận chuyển, truy xuất nguồn gốc…

Ông Võ Quốc Hùng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi phát biểu những kiến nghị về thương mại điện tử

Từ thực tế này, ông Võ Quốc Hùng đề xuất xây dựng mô hình liên kết vùng với sự tham gia của cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP, sàn thương mại điện tử, đơn vị logistics và ngân hàng, hướng tới hình thành dữ liệu dùng chung giữa các địa phương.

Định hướng giai đoạn 2026–2030 là chuyển từ hỗ trợ doanh nghiệp hiện diện trực tuyến sang thúc đẩy giao dịch thực tế, gia tăng đơn hàng, doanh thu và mở rộng thị trường. Trong đó, Bộ Công Thương được đề xuất xây dựng bộ chỉ tiêu thống kê, tổ chức đào tạo chuyên sâu, kết nối các sàn thương mại điện tử và triển khai chương trình xúc tiến liên vùng.

Bên cạnh năng lượng và thương mại điện tử, những bất cập trong đầu tư, quản lý cụm công nghiệp, vật liệu nổ công nghiệp và địa chất - khoáng sản cũng được các địa phương tập trung trao đổi.

Một số kiến nghị của các địa phương đã được lãnh đạo của Cục, Vụ giải đáp ngay tại hội nghị

Theo báo cáo tổng hợp, khu vực miền Trung – Tây Nguyên hiện có 894 cụm công nghiệp trong quy hoạch, tổng diện tích khoảng 42.773 ha. Trong đó, 381 cụm công nghiệp đã được thành lập với diện tích khoảng 13.340 ha; 265 cụm đã đi vào hoạt động, tổng diện tích khoảng 7.573 ha.

Tuy nhiên, hạ tầng kỹ thuật tại một số cụm công nghiệp chưa đồng bộ, nhiều nơi thiếu hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung. Việc lựa chọn chủ đầu tư hạ tầng còn kéo dài, thiếu nhân lực chuyên môn, kinh phí vận hành, duy tu, bảo dưỡng hạ tầng cụm công nghiệp….

Các địa phương kiến nghị Bộ Công Thương phối hợp Bộ Tài chính hướng dẫn thống nhất quy trình quản lý, sử dụng, xác định giá trị và chuyển giao tài sản kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp; sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp quốc gia, hướng dẫn thủ tục lựa chọn chủ đầu tư và tháo gỡ vướng mắc đối với các cụm công nghiệp nằm trong khu vực quy hoạch, dự trữ khoáng sản quốc gia.

Đại diện lãnh đạo Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường giải đáp thắc mắc

Trong lĩnh vực địa chất - khoáng sản, các khó khăn tập trung ở việc triển khai quy định mới, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính chưa đồng bộ và khối lượng hồ sơ giấy lớn. Đáng chú ý, việc kết nối tự động dữ liệu từ trạm cân, camera và thiết bị định vị GPS về cơ sở dữ liệu khoáng sản quốc gia chưa có quy chuẩn kỹ thuật hướng dẫn cụ thể, khiến doanh nghiệp và địa phương lúng túng khi lựa chọn giải pháp công nghệ.

Các kiến nghị tập trung vào việc sớm ban hành quy chuẩn kỹ thuật về dữ liệu mỏ, hoàn thiện cơ sở dữ liệu khoáng sản tập trung, hướng dẫn thống nhất việc xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và phân định rõ các hành vi vi phạm. Đồng thời, cần tăng cường phối hợp liên ngành trong kiểm tra, giám sát, ngăn chặn hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép.

Bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục thương mại điện tử phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị, lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ đã giải đáp cụ thể các khó khăn, vướng mắc từ các địa phương, đồng thời cho biết sẽ tiếp thu những đề xuất, kiến nghị liên quan đến việc tiếp tục cập nhật, hoàn thiện hệ thống các cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật sát và kịp thời phù hợp với thực tiễn, nhất là trong lĩnh vực năng lượng, thương mại điện tử, vật liệu nổ công nghiệp, cụm công nghiệp.

Bộ Công Thương đồng hành cùng khu vực miền Trung – Tây Nguyên thực hiện thắng lợi các mục tiêu

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho biết, khoảng thời gian đến hết năm 2026 tuy ngắn nhưng mang tính chất quyết định để ngành Công Thương hoàn thành các mục tiêu phát triển và tăng trưởng hai con số trong năm.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cùng đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi điều hành hội nghị

Đây cũng là năm “chạy đà” để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5 năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV (giai đoạn 2026 – 2030). Do đó, việc hoàn thành các mục tiêu của năm 2026 giữ vai trò rất quan trọng, tạo tiền đề vững chắc cho cả giai đoạn tiếp theo.

Ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến thẳng thắn, mang tinh thần xây dựng của các đại biểu, đặc biệt là tỉnh Quảng Ngãi – đơn vị đăng cai đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương để đổi mới cách thức tổ chức hội nghị, Thứ trưởng cho biết ngoài việc giải đáp ngay tại diễn đàn, tất cả ý kiến của các Sở Công Thương khu vực miền Trung – Tây Nguyên sẽ được tiếp thu nghiêm túc. Đặc biệt, các vấn đề về năng lượng và điện lực được nhiều địa phương quan tâm sẽ được các đơn vị của Bộ phối hợp nghiên cứu, báo cáo Bộ trưởng và Chính phủ để đưa ra giải pháp căn cơ.

Lãnh đạo Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước phát biểu ý kiến tại hội nghị

Đồng tình với các kiến nghị về việc xác định các chỉ tiêu (như điện mặt trời mái nhà hay thương mại điện tử) sao cho hợp lý, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái chỉ rõ: Xu hướng hiện nay là đặt ra các chỉ tiêu cụ thể để lượng hóa kết quả, nhưng quá trình đó phải bám sát tình hình thực tế bởi mỗi địa phương đều có thế mạnh riêng. Do đó, việc đánh giá phải bảo đảm tính tổng thể, cân đối và phù hợp với điều kiện đặc thù, tránh tình trạng áp đặt một chỉ tiêu đơn lẻ (như điện mái nhà) trong khi các chỉ tiêu trọng yếu khác về tăng trưởng kinh tế và xuất nhập khẩu đều đạt mức rất tốt.

Nhấn mạnh nhiệm vụ những tháng cuối năm còn rất nặng nề, như bảo đảm các cân đối lớn của kinh tế địa phương, ổn định đời sống nhân dân, giữ vững nguồn cung hàng hóa và xăng dầu, Thứ trưởng khẳng định Bộ Công Thương sẽ luôn đồng hành cùng các địa phương để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho các cá nhân thuộc Sở Công Thương các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2025

Đối với các kiến nghị cụ thể, các đơn vị thuộc Bộ sẽ có trách nhiệm xử lý và trả lời bằng văn bản.

“Chúng tôi hi vọng trong thời gian tới, Bộ Công Thương và các địa phương miền Trung – Tây Nguyên sẽ tiếp tục gắn bó chặt chẽ hơn nữa. Các đơn vị ở Bộ cần thấu hiểu sâu sắc thực tế cơ sở, trong khi các địa phương cần tổng hợp các vấn đề một cách hệ thống và mang tính tổng thể hơn khi kiến nghị, qua đó giúp Bộ thực hiện thật tốt công tác điều tiết, chỉ đạo và điều hành kịp thời”, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho 2 Sở Công Thương (Sở Công Thương tỉnh Nghệ An và Sở Công Thương thành phố Huế) và 11 tập thể thuộc các Sở Công Thương khu vực miền Trung – Tây Nguyên đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Công Thương Việt Nam; trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Bên cạnh đó, trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho 30 cá nhân thuộc các Sở Công Thương các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2025.

Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi cũng đã ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước và phát triển ngành Công Thương

Dịp này, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi cũng đã ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước và phát triển ngành Công Thương.

Một số hình ảnh tại Hội nghị ngành Công Thương miền Trung - Tây Nguyên:

Ông Bùi Huy Sơn, Vụ trưởng Vụ Kế haochj tài chính và Quản lý doanh nghiệp giải đáp kiến nghị của hội nghị

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái tham quan các gian hàng của các tỉnh thành

Lãnh đạo Cục Địa chất và Khoáng sản Việt nam giải đáp thắc mắc của các địa phương

Trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho 2 Sở Công Thương (Sở Công Thương tỉnh Nghệ An và Sở Công Thương thành phố Huế) đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Công Thương Việt Nam

Trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho 11 tập thể thuộc các Sở Công Thương khu vực miền Trung – Tây Nguyên đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Công Thương Việt Nam

Năm 2027, khu vực miền Trung – Tây Nguyên đặt mục tiêu các chỉ số ngành Công Thương tiếp tục tăng trưởng hai con số. Cụ thể: Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) toàn khu vực phấn đầu trên 10%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 2.090 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với ước thực hiện năm 2026; Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 45,405 tỷ USD, tăng 10% so với ước thực hiện năm 2026; Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 44,834 tỷ USD, tăng 11,8% so với ước thực hiện năm 2026.