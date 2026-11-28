Từ đêm 27/11 đến chiều 28/11, những khối mây dông lớn từ biển liên tiếp bị gió mùa đông bắc đưa vào đất liền, kết hợp với địa hình đón gió đã gây ra mưa rất lớn cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Vùng mưa khá rộng gồm Huế, Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà. Một số khu vực ghi nhận lượng mưa phổ biến từ 200-400mm.

Dự báo từ tối 28/11 đến sáng 30/11, các khối mây dông lớn từ ngoài biển vẫn liên tiếp vào đất liền, gây ra mưa lớn trên diện rộng và kéo dài.

Trong đó, Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi, Đông Gia Lai (Bình Định cũ) và Đông Đắk Lắk là khu vực hứng chịu mưa lớn dữ dội nhất với cường độ lượng mưa phổ biến từ 150-350mm, có nơi trên 450mm.

Huế và Khánh Hòa từ tối 28/11 đến sáng 30/11 cũng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi mưa rất to trên 300mm.

Tình trạng ngập lụt đã xảy ra tại nhiều nơi ở Quảng Ngãi.

Từ trưa và chiều 30/11 mưa lớn ở khu vực từ Huế đến Khánh Hoà mới có dấu hiệu giảm dần.

Khu vực Tây Nguyên gồm Tây Quảng Ngãi (Kon Tum cũ) và Tây Gia Lai, Tây Đắk Lắk từ chiều 28/11 đến ngày 29/11 cũng có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến 40-90mm, có nơi mưa rất to trên 170mm.

Ngoài ra, tối và đêm 28/11, phía Nam tỉnh Quảng Trị, tỉnh Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, chiều 28/11, lũ trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) lên trên mức báo động (BĐ)2, sông Vệ (Quảng Ngãi) lên trên BĐ3.

Sông Hương (thành phố Huế), thượng lưu sông Thu Bồn (Đà Nẵng), sông An Lão (Gia Lai), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) dao động ở trên mức BĐ1.

Dự báo từ tối 28/11 đến ngày 1/12, trên các sông từ thành phố Huế đến Khánh Hòa tiếp tục xuất hiện lũ.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở phía Đông Quảng Ngãi, sông Kôn (Gia Lai), sông Kỳ Lộ, Bàn Thạch (Đắk Lắk) ở mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3.

Các sông ở Đông Gia Lai, sông Ba (Đắk Lắk) ở mức BĐ2 và trên BĐ2. Các sông ở thành phố Huế, Đà Nẵng, sông Sê San (Quảng Ngãi), các sông ở Khánh Hòa ở mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt diện rộng ở khu vực đồng bằng, ven biển và lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hoà.