Miền Trung - Tây Nguyên: Định hướng phát triển đồng bộ hạ tầng thương mại, logistics và thị trường nội địa

Tại Hội nghị ngành Công Thương khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ XII, năm 2026, ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã thông tin về một số định hướng, chính sách trọng tâm trong phát triển hạ tầng thương mại và thị trường nội địa, qua đó mở ra những cơ hội mới cho các địa phương trong khu vực.

Hoàn thiện chính sách, tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng thương mại

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển và quản lý chợ. Ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn cho biết, Bộ Công Thương đang phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương nghiên cứu, tham mưu xây dựng nghị định thay thế Nghị định số 60/2024/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ. Những vướng mắc tập trung chủ yếu ở quy định quản lý tài sản kết cấu hạ tầng chợ. Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương đang nghiên cứu các giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác quản lý, khai thác và phát triển hệ thống chợ tại các địa phương.

Ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) thông tin về một số định hướng, chính sách trọng tâm trong phát triển hạ tầng thương mại và thị trường nội địa

Đáng chú ý, lãnh đạo Bộ Công Thương đã giao nghiên cứu, xây dựng Luật về hạ tầng thương mại. Theo ông Tuấn, hạ tầng chợ có những đặc thù riêng, không thể áp dụng hoàn toàn cách thức quản lý như các loại tài sản kết cấu hạ tầng khác do Nhà nước đầu tư. Việc xây dựng khuôn khổ pháp lý riêng được kỳ vọng tạo nền tảng lâu dài cho phát triển hạ tầng thương mại.

Bên cạnh hệ thống chợ, Bộ Công Thương cũng đang triển khai xây dựng Đề án mạng lưới hệ thống và trung tâm logistics trên cả nước, thực hiện theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 28/7/2026 và Chương trình hành động số 33-CTr/TW của Bộ Chính trị.

Phát triển logistics, kinh tế cửa khẩu và các mô hình thương mại mới

Đối với lĩnh vực logistics, Bộ Công Thương dự kiến ban hành thông tư về tiêu chí phân loại, phân hạng trung tâm logistics, thay thế Quyết định số 1012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đây sẽ là cơ sở để các địa phương rà soát, định hướng quy hoạch mạng lưới logistics phù hợp.

Theo định hướng được nêu tại Hội nghị, hệ thống logistics cần được phát triển đồng bộ, không chỉ tập trung tại các cảng biển, trung tâm logistics cửa ngõ mà còn mở rộng tới khu vực nội địa, kho cảng cạn và hệ thống kho hàng lạnh. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với miền Trung - Tây Nguyên, nơi có tiềm năng phát triển các chuỗi cung ứng nông sản và hàng hóa liên vùng.

Đối với kinh tế cửa khẩu, ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn cho biết Bộ Công Thương đã đàm phán với Bộ Công Thương Lào về việc sửa đổi Thỏa thuận Hà Nội. Cùng với việc nâng cấp các cặp cửa khẩu song phương và cải thiện hạ tầng giao thông kết nối, các giải pháp này được kỳ vọng tạo động lực mới cho hoạt động thương mại biên giới, trong đó có các khu vực như Bờ Y, Lao Bảo - Densavan.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, các sở, ban, ngành, UBND các các xã, phường đặc khu; Sở Công Thương 11 tỉnh, thành phố trong khu vực; cùng đại diện các hội, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp tham dự Hội nghị

Một hướng đi khác được Bộ Công Thương lưu ý là phát triển mô hình outlet, kết hợp thương mại với du lịch và các ngành dịch vụ. Các địa phương có thể nghiên cứu đưa sản phẩm đặc sản, hàng hóa đặc trưng vùng miền vào các khu mua sắm tập trung, qua đó mở rộng kênh tiêu thụ và gia tăng giá trị sản phẩm địa phương.

Đặc biệt, đối với Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng, ông Tuấn nhấn mạnh đây là một bộ phận của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, với hai cơ sở đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Việc hình thành các sở giao dịch hàng hóa, sàn đấu giá, trong đó có các mặt hàng nông sản như cà phê, được đánh giá là hướng đi cần thiết để kết nối hoạt động tài chính với thị trường hàng hóa thực tế của khu vực.

Nhiều dư địa tăng trưởng, bảo đảm cung cầu hàng hóa

Về phát triển thị trường nội địa, ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn cho biết, theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng dự kiến tăng trưởng 17%. Đối với năm 2027, mục tiêu tăng trưởng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên hiện được xác định ở mức 12%. Tuy nhiên, theo đánh giá của ông, chỉ tiêu này có khả năng được điều chỉnh tăng trong thời gian tới.

Cùng với mục tiêu tăng trưởng, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các địa phương triển khai Chỉ thị số 12 của Bộ Công Thương về bảo đảm cân đối cung cầu, dự trữ hàng hóa, bảo đảm nguồn cung, kiểm soát thị trường và thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt Nam.

Thông qua các giải pháp đồng bộ từ hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng thương mại, logistics đến mở rộng các mô hình phân phối hiện đại, Bộ Công Thương kỳ vọng tăng cường năng lực lưu thông hàng hóa, khai thác tốt hơn lợi thế của từng địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường nội địa và liên kết kinh tế khu vực miền Trung - Tây Nguyên.