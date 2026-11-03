Miền Trung tăng đầu tư hạ tầng hàng không, mở không gian tăng trưởng

Xây đường băng, mở rộng kết nối

Lúc 15h40 ngày 29/10, tại cảng hàng không quốc tế Phù Cát (tỉnh Gia Lai), chuyến bay charter đầu tiên từ Ma Cao (Trung Quốc) đã tiếp đất an toàn tại đường cất hạ cánh số 2, ghi dấu mốc chính thức đưa công trình vào khai thác.

Bắt đầu xây dựng từ tháng 8/2025, đường cất hạ cánh số 2 có tổng mức đầu tư hơn 3.245 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư. Mặc dù được triển khai trong điều kiện tiến độ gấp, phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật, dự án đã về đích, đáp ứng chất lượng, an toàn và an ninh hàng không. Kể từ nay, cảng hàng không Phù Cát có khả năng tiếp nhận các loại tàu bay Code C như A320, A321 và tương đương; đồng thời có thể tiếp nhận tàu bay Code E khi có nhu cầu và đáp ứng đầy đủ các điều kiện khai thác tương ứng.

Đường băng tại sân bay Quảng Trị đang được bay thử nghiệm, hướng đến tháng 3/2027 đưa vào vận hành, khai thác. Ảnh: Duy Lợi

Cũng trong tháng 10, tại Quảng Trị, máy bay Cessna 208 của Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ, thuộc Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng bay rà soát, kiểm tra và đánh giá an toàn tĩnh không, phục vụ quá trình hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật trước khi sân bay Quảng Trị đi vào khai thác.

Cảng hàng không Quảng Trị do liên danh Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng giao thông T&T - CIENCO4 làm chủ đầu tư, vốn đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng, theo phương thức đối tác công tư (PPP). Theo quy hoạch điều chỉnh, sân bay được nâng từ cấp 4C lên cấp 4E, hướng tới khả năng tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng, hiện đại như Boeing 777, Boeing 787 và Airbus A350. Sân bay đáp ứng nhu cầu khai thác đến 5 triệu lượt hành khách và 25.500 tấn hàng hóa mỗi năm. Đến nay, tổng khối lượng thi công của dự án đã đạt trên 80%.

Song song với thi công, tháng 8/2026, doanh nghiệp dự án ký hợp đồng dịch vụ tư vấn với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), tập trung xây dựng tài liệu, thực hiện thủ tục cấp phép, tư vấn mô hình tổ chức, kế hoạch nhân sự và các hoạt động quản lý, kinh doanh, khai thác cảng hàng không. Đến nay, khối lượng công việc tư vấn đã triển khai đạt trên 60%.

Đầu tư với tầm nhìn dài hạn

Tại miền Trung, với vai trò trung tâm của khu vực, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng những năm qua liên tục được đầu tư mới (nhà ga quốc tế T2), nâng cấp nhà ga T1, nhưng tiến độ đầu tư vẫn chưa theo kịp tăng trưởng hành khách.

Để có giải pháp tổng thể phát triển bền vững, cuối tháng 8/2026, ACV phối hợp với UBND TP. Đà Nẵng công bố triển khai các dự án mở rộng cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, gồm dự án Cải tạo, mở rộng Nhà ga hành khách T1 và dự án Mở rộng sân đỗ máy bay - giai đoạn 1, tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Mục tiêu nhằm gia tăng năng lực khai thác, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng hàng không, du lịch, giao thương của Đà Nẵng và khu vực miền Trung trong giai đoạn mới.

Đồ họa: Đan Nguyễn

Theo thiết kế, dự án nâng tổng công suất Nhà ga T1 lên 14 triệu hành khách/năm, bổ sung 6 vị trí đỗ máy bay Code C… Dự án dự kiến khởi công tháng 8/2027; phần mở rộng nhà ga dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác vào tháng 1/2029; toàn bộ phần cải tạo nhà ga hiện hữu dự kiến hoàn thành tháng 8/2029.

Ông Nguyễn Đức Hùng, Quyền Tổng Giám đốc ACV cam kết, ACV sẽ phối hợp chặt chẽ với Đà Nẵng và các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai dự án theo đúng kế hoạch, bảo đảm các yêu cầu về chất lượng, an toàn, tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Phía bên kia đèo Hải Vân, du lịch TP. Huế đang có bước tăng trưởng tích cực, gây áp lực cho năng lực khai thác của cảng hàng không Phú Bài. Theo Quyết định của Bộ Xây dựng, cảng hàng không Phú Bài được định hướng đạt công suất khoảng 4 triệu lượt hành khách/năm vào năm 2030 và 12 triệu lượt hành khách/năm vào năm 2050. Tuy nhiên, lãnh đạo TP. Huế cho biết, số hành khách năm 2026 có khả năng đạt 6 triệu lượt. Vì vậy, địa phương mong muốn điều chỉnh công suất thiết kế đến năm 2030 lên khoảng 7 triệu lượt hành khách/năm, đồng thời kiến nghị sớm đầu tư đường cất hạ cánh số 2 và hệ thống đường lăn đồng bộ trước năm 2030.

Ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch HĐQT ACV nhấn manh, ACV sẽ tiếp tục phối hợp với TP. Huế và các cơ quan liên quan rà soát quy hoạch, trao đổi phương án đầu tư, nghiên cứu tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục, nguồn vốn và phát triển hạ tầng cảng.

Đối với đề xuất đầu tư đường cất hạ cánh số 2, ACV sẽ rà soát hiện trạng quản lý tài sản, hạ tầng và các quy định liên quan; đồng thời trao đổi với các cơ quan chức năng để làm rõ những nội dung cần thiết, nghiên cứu phương án triển khai phù hợp. Bên cạnh phát triển hạ tầng, ACV và TP. Huế cũng trao đổi các giải pháp thúc đẩy thị trường hàng không gắn với quảng bá du lịch, thu hút khách quốc tế và nâng cao hiệu quả khai thác Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Không chỉ đầu tư hạ tầng cứng, ông Nguyễn Đức Hùng, Quyền Tổng Giám đốc ACV cho rằng, cảng hàng không tại các địa phương vừa đáp ứng nhu cầu đi lại và góp phần thúc đẩy kinh tế, du lịch, giao thương. Vì vậy, thông qua các cảng hàng không, ACV mong muốn tăng cường phối hợp với các địa phương, các hãng hàng không cùng nghiên cứu giải pháp hỗ trợ phù hợp, thu hút hãng bay, mở mới đường bay, tăng tần suất khai thác, nâng cao sản lượng hành khách và tiếp tục mở rộng biên độ tại các thị trường quốc tế tiềm năng.