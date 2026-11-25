Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn và nhiễu động gió Đông nên hôm nay (25/11), Huế, Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 7-15h ngày 25/11 có nơi trên 60mm như tại trạm Đan Điền (Huế) 61.8mm, Trà Nham (Quảng Ngãi) 62mm.

Dự báo từ chiều tối 25/11 đến sáng 26/11, Huế, Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi tiếp tục mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 170mm. Nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ, gây ngập úng cục bộ.

Miền Trung sắp đón mưa lớn trên diện rộng.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 25/11, Đông Gia Lai (Bình Định cũ), Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) cũng có mưa, mưa rào rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định xa hơn, từ chiều tối 27/11 đến sáng 30/11, khu vực Huế, Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ, Phú Yên cũ và Khánh Hoà có khả năng xảy ra một đợt mưa rất lớn trên diện rộng.

Trọng tâm mưa sẽ là Huế, Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt. Đây là lượng mưa rất lớn, có thể kéo theo các thiên tai cực đoan như ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Tại khu vực miền Bắc, từ ngày 26/11, nhiệt độ tăng lên, trời ấm dần. Dự báo những ngày sau đó, trời chỉ còn rét về đêm và sáng sớm, trưa chiều hửng nắng, ít mưa, gió nhẹ. Trong những ngày cuối tháng 11 chưa có dấu hiệu của không khí lạnh mạnh tràn xuống nước ta.