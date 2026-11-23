Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, bộ phận không khí lạnh từ phương Bắc đang di chuyển xuống nước ta.

Dự báo mới nhất cho thấy, khoảng gần sáng và sáng 24/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với địa hình đón gió và nhiễu động gió Đông nên từ tối 24/11 đến ngày 25/11, Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi sẽ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 200mm.

Trong đêm 25/11, khu vực này tiếp tục có mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Cơ quan khí tượng nhận định, tổng lượng mưa tính từ tối 24/11 đến đêm 25/11 ở khu vực từ Huế đến phía Đông Quảng Ngãi phổ biến 80-180mm, có nơi trên 250mm.

Miền Trung có khả năng đón mưa lớn dài ngày.

Dự báo, từ ngày 26 đến ngày 27/11, Huế, Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to, tuy nhiên cường độ giảm so với những ngày trước đó.

Sau đó, từ khoảng đêm 27/11 đến ngày 30/11, do ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông hoạt động mạnh, khu vực Huế, Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi, Đông Gia Lai (Bình Định cũ), Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và Khánh Hòa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, kéo theo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, đặc biệt là với Huế, Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi - những khu vực phải hứng chịu mưa lớn liên tục.

Ngoài ra, đêm 23 và ngày 24/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc cũng có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, riêng khu vực vùng núi, trung du có nơi mưa to trên 70mm.

Trong ngày và đêm 24/11, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị cũng có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đáng lưu ý tại Tây Nguyên và Nam Bộ, sau nhiều ngày ít mưa, trời nắng, khu vực này sẽ có mưa rào và dông rải rác trong các ngày từ 27-29/11, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to.