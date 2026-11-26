Ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến đường ở Quảng Ngãi sau trận mưa lớn. (Ảnh: Hiển Cừ)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều 25/11 đến sáng 26/11, mưa lớn tập trung chủ yếu tại vùng trung và hạ du tỉnh Quảng Ngãi. Trong 24 giờ qua, lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, một số nơi có lượng mưa lớn như Lý Sơn 404mm, khu vực Trà Khúc và trung tâm Quảng Ngãi từ 380-400mm.

Mực nước trên các sông chủ yếu dao động quanh mức báo động 1, riêng sông Vệ đạt 3m, trên báo động 1 là 0,5m.

Mưa lớn đã gây ngập cục bộ tại nhiều khu vực trũng thấp thuộc trung tâm thành phố Quảng Ngãi (cũ), đặc khu Lý Sơn và một số địa phương vùng đồng bằng do nước không thoát kịp. Theo thông tin từ địa phương, một số trường học tại khu vực bị ngập sâu từ 0,3-0,5m đã cho học sinh nghỉ học trong sáng 26/11.

Dự báo, trong ngày và đêm 26/11, mưa lớn tại Quảng Ngãi có xu hướng giảm dần.

Tuy nhiên, từ chiều 27/11 đến sáng 30/11, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng, với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt.

Từ ngày 28/11 đến 1/12, trên các sông từ thành phố Huế đến Khánh Hòa dự báo xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông ở Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 2-báo động 3 và trên báo động 3; các sông ở thành phố Huế và phía đông tỉnh Gia Lai lên mức báo động 2 và trên báo động 2; các sông ở Đà Nẵng, Đắk Lắk và Khánh Hòa lên mức báo động 1-báo động 2 và trên báo động 2.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập lụt diện rộng tại các vùng đồng bằng ven biển từ thành phố Huế đến tỉnh Khánh Hòa.