Miền Trung sắp có mưa to dồn dập, tâm điểm ở đâu?

Mưa to dồn dập ở miền Trung, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa gần 200mm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay (29/10), khu vực từ phía Nam Quảng Trị đến Tp.Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng phía Nam tỉnh Quảng Trị, Tp.Huế và phía Đông Bắc TP. Đà Nẵng có mưa to đến rất to.

Lượng mưa từ 19h ngày 28/10 đến 08h ngày 29/10 có nơi trên 100mm, như:

Hải Lâm (Quảng Trị): 139.4mm

Bạch Mã (Tp.Huế): 190.4mm

Suối Lương (Tp.Đà Nẵng): 198.8mm

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ tới

Ngày và đêm 29/10, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị và Tp.Huế có mưa, mưa vừa và dông, với lượng mưa phổ biến 20–40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị, Tp.Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 29/10

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Theo dự báo thời tiết ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ. Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam (từ Nam Quảng Trị đến Tp.Huế) có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ.Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm); phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.