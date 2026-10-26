Miền Trung sắp bước vào đợt mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (26/10), khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa rào và dông rải rác.

Từ chiều tối 27/10 đến ngày 28/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, chiều tối và đêm 26/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Trung bước vào đợt mưa lớn. Ảnh: PV

Từ đêm 28/10 đến ngày 29/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. (Tổng lượng mưa tính từ chiều tối 27/10 đến hết ngày 29/10 ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Thời tiết trên biển, hiện nay (26/10), khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác.

Đêm 26/10, phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông: Gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao 2,0-3,0m, hướng Đông Bắc.

Ngày 27/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa): Gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng phía Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; sóng biển cao 2,0-4,0m, hướng Đông Bắc.

Ngoài ra, đêm 26/10 và ngày 27/10, vùng biển từ TP.HCM đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Cảnh báo đêm 27/10 và ngày 28/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa ) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP.Đà Nẵng cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.