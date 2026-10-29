Miền Trung: Ngư dân yên tâm bám biển mùa biển động

Ngư dân Huỳnh Văn Vũ chia sẻ về chuyến biển vươn khơi. Ảnh: Tấn Thành

Hỗ trợ nhau giữa biển khơi

Những ngày này, thời tiết trên biển sóng lớn và gió mạnh khiến mỗi chuyến ra khơi trở nên khó khăn. Với ngư dân TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, đây không chỉ là thời điểm phải tính toán lịch trình cho chuyến vươn khơi mà đòi hỏi sự cẩn trọng trong việc khai thác hải sản trên biển để bảo đảm an toàn cho thuyền viên và tàu cá.

Ghi nhận của PV trong ngày 27 đến sáng 28/10, tại cảng cá Sa Kỳ, cảng Tịnh Hòa, tỉnh Quảng Ngãi và cảng cá Tam Quang, TP Đà Nẵng, không khí chuẩn bị cho những chuyến biển mới vẫn diễn ra khẩn trương. Trên các cầu cảng, ngư dân tất bật kiểm tra, vá lại lưới, bổ sung nhiên liệu, nước ngọt và các nhu yếu phẩm cần thiết cho chuyến biển dài ngày. Các chủ tàu cũng tranh thủ rà soát máy móc, trang thiết bị an toàn, hoàn tất thủ tục giấy tờ theo quy định trước khi xuất bến.

Đang kiểm tra tàu cá QNg 98831 TS công suất 500CV tại cảng Sa Kỳ, ngư dân Huỳnh Văn Vũ cho biết, mùa biển động khiến chi phí nhiên liệu tăng, thời gian di chuyển kéo dài, sản lượng khai thác bị ảnh hưởng. Vì vậy, ngư dân phải tính toán kỹ ngư trường, phương án khai thác và theo dõi dự báo thời tiết để chủ động ứng phó với sóng gió.

Theo ngư dân Vũ, trước khi xuất bến, chủ tàu cần kiểm tra máy móc, thiết bị liên lạc, dụng cụ cứu sinh, dự trữ đầy đủ nhiên liệu và nhu yếu phẩm để đảm bảo an toàn chuyến vươn khơi. Khi thời tiết chuyển xấu, tàu phải kịp thời điều chỉnh hành trình, tìm nơi tránh trú an toàn, không cố khai thác khi điều kiện không bảo đảm.

Gần 25 năm gắn bó với nghề biển, ngư dân Trần Anh Tuấn, ở phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi, thuyền trưởng tàu cá QNG 94440 chia sẻ, đánh bắt hải sản trong mùa biển động quan trọng nhất là biết quan sát, phán đoán tình hình và linh hoạt trong từng chuyến biển. Khi sóng gió thay đổi, ngư dân phải dựa vào kinh nghiệm thực tế để điều chỉnh cách thả lưới, thu lưới và lựa chọn thời điểm khai thác phù hợp. Việc phối hợp nhịp nhàng giữa các thuyền viên cũng giúp công việc thuận lợi hơn, hạn chế sự cố khi làm việc trên boong tàu.

Theo ngư dân Tuấn, những ngày biển động, ngư dân không nên chạy theo sản lượng mà cần tính toán hiệu quả từng chuyến đi, thường xuyên cập nhật dự báo thời tiết và chủ động thay đổi kế hoạch khi cần thiết.

“Đi biển lâu năm thì phải biết lúc nào nên khai thác, lúc nào cần dừng lại. Có giữ được người và tàu an toàn thì mới có thể tiếp tục bám biển lâu dài”, ngư dân Tuấn nói.

Ngư dân Huỳnh Công Bính, chủ tàu QNa 92069, ở xã Núi Thành, TP Đà Nẵng cho biết, trong mùa biển động, việc thành lập các tổ, đội đoàn kết khai thác hải sản trên biển có ý nghĩa thiết thực, giúp ngư dân hỗ trợ nhau trong quá trình đánh bắt và kịp thời ứng cứu khi xảy ra sự cố. Các tàu thường xuyên giữ liên lạc, thông báo tình hình ngư trường, diễn biến thời tiết và chia sẻ kinh nghiệm xử lý những tình huống bất thường. Khi tàu bạn gặp sự cố máy móc, hỏng ngư lưới cụ hoặc cần hỗ trợ khẩn cấp, các tàu trong tổ đội có thể nhanh chóng phối hợp ứng cứu, tìm phương án đưa người và phương tiện đến nơi an toàn.

Ngư dân Bính nói thêm, giữa biển khơi nhiều bất trắc, tinh thần đoàn kết, tương trợ giữa các ngư dân không chỉ giúp giảm thiểu thiệt hại mà còn tạo chỗ dựa để bà con yên tâm vươn khơi, bám biển, duy trì sinh kế.

Giữ an toàn cho ngư dân

Ông Ngô Văn Quang, Chi cục trưởng Chi cục Biển đảo và Thủy sản TP Đà Nẵng cho biết, trước diễn biến thời tiết trong mùa mưa bão, công tác quản lý, hướng dẫn tàu thuyền hoạt động trên biển được đặt lên hàng đầu. Các đơn vị chức năng thường xuyên cập nhật dự báo, cảnh báo kịp thời đến chủ tàu, thuyền trưởng; theo dõi, kiểm đếm số lượng và vị trí tàu cá để hướng dẫn ngư dân tránh khu vực nguy hiểm, tìm nơi neo đậu an toàn khi cần thiết.

Theo ông Quang, TP Đà Nẵng hiện có hơn 4.000 tàu cá với khoảng 21.000 lao động. Trong 9 tháng năm 2026, sản lượng khai thác thủy sản của thành phố ước đạt hơn 106.000 tấn, tăng 592 tấn so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng cá đạt khoảng 82.000 tấn, tôm đạt 2.200 tấn và các loại hải sản khác đạt 21.800 tấn.

Ông Võ Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Biển đảo tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong mùa mưa bão, việc quản lý, theo dõi hoạt động của đội tàu cá, nhất là tàu khai thác xa bờ, được ngành chức năng đặc biệt chú trọng. Các chủ tàu, thuyền trưởng được yêu cầu chấp hành nghiêm quy định về an toàn hàng hải, thường xuyên cập nhật dự báo thời tiết và chủ động xây dựng phương án khai thác phù hợp.

Hiện nay, tỉnh Quảng Ngãi có 4.836 tàu cá dài từ 6m trở lên được cập nhật trên hệ thống dữ liệu nghề cá quốc gia, trong đó 4.722 tàu đã được cấp giấy phép khai thác.