Miền Trung mưa lớn dồn dập, miền Bắc duy trì trời nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh lệch Đông, ngày 28/10, Bắc Bộ duy trì trạng thái ít mưa, ngày nắng, mưa xuất hiện cục bộ; nhiệt độ cao nhất vẫn ở mức 31-33 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 28/10, có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2-3; nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, trời khá dịu mát. Đáng lưu ý, không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao, miền Trung xuất hiện đợt mưa lớn dồn dập.

Miền Trung mưa lớn dồn dập. Ảnh: PV

Đêm qua và sáng sớm nay (28/10), khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 27/10 đến 3 giờ ngày 28/10 có nơi trên 60mm như các trạm: Dương Hòa (Tp. Huế) 65.2mm, Hồ Hòa Trung (Tp. Đà Nẵng) 62.6mm,…

Từ sáng sớm 28/10 đến ngày 29/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, ngày và đêm 28/10, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm; chiều và tối 28/10, khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 29/10, mưa lớn trên khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng có khả năng giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 28/10:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ. Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng TP. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.