Miền Trung mưa lớn dồn dập, có nơi vượt 300mm

Mưa lớn miền Trung còn kéo dài đến ngày 10/10

Theo cảnh báo ngày 8/10, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa lớn, có nơi mưa rất to và dông.

Trong ngày 8/10, khu vực từ phía Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đã xuất hiện mưa lớn đến rất lớn. Lượng mưa từ 7h đến 15h tại một số điểm như Bạch Mã (TP. Huế) 98,2mm, Hồ Thái Xuân (TP. Đà Nẵng) 256,2mm, Bình Trị (Quảng Ngãi) 136,6mm.

Đêm 8/10, TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa 30-70mm, có nơi trên 120mm, sau đó mưa giảm dần từ ngày 9/10.

Đáng chú ý, từ đêm 8/10 đến ngày 9/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc Quảng Trị có lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 150mm; từ phía Nam Quảng Trị đến TP. Huế mưa 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Đêm 9/10 và ngày 10/10, mưa lớn tiếp tục xuất hiện từ Thanh Hóa đến Nghệ An với lượng 40-80mm, có nơi trên 150mm; từ Hà Tĩnh đến TP. Huế 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Miền Trung mưa lớn dồn dập, nhiều khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Cơ quan chức năng cảnh báo một số khu vực có khả năng xuất hiện mưa với cường suất trên 100mm trong 3 giờ.

Tây Nguyên cảnh báo lũ quét, sạt lở

Không chỉ miền Trung, khu vực Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng cũng được cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa, lũ hoặc dòng chảy.

Từ 12h đến 15h ngày 8/10, một số nơi ghi nhận lượng mưa khá lớn như An Hưng (Gia Lai) 64mm, thị trấn Sông Hinh (Đắk Lắk) 53mm và thị trấn Ma Đa Gui, huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) 52mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực có độ ẩm đất gần bão hòa, trên 85%, thậm chí đã bão hòa. Trong 6 giờ tới, lượng mưa tại khu vực này có thể đạt 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc được cảnh báo ở nhiều xã, phường thuộc Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Mưa lớn, dông có nguy cơ gây ngập tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực sườn dốc. Những hiện tượng này có thể gây thiệt hại về môi trường, đe dọa tính mạng, cản trở giao thông và ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng, sản xuất, kinh tế - xã hội.

Từ đêm 10/10 đến ngày 11/10, khu vực từ phía Nam Quảng Trị đến phía Đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa 20-50mm, có nơi trên 80mm. Từ ngày 12/10, mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá được cảnh báo ở cấp 1. Chính quyền địa phương được đề nghị rà soát các điểm có nguy cơ bị cản trở dòng chảy, khu vực xung yếu để chủ động ứng phó.