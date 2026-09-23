Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 22 và sáng 23/9, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Lâm Đồng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 22/9 đến 7h ngày 23/9 tại một số nơi vượt 90mm. Trong đó, Hồ Ông Tới (Quảng Ngãi) ghi nhận 99,6mm, Quy Nhơn (Gia Lai) 111mm, Hòa Thịnh (Đắk Lắk) 124mm và Phan Thiết (Lâm Đồng) 108mm...

Dự báo trong ngày và đêm 23/9, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Tại Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ, mưa vừa, mưa to và dông cũng xuất hiện, với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Miền Trung mưa lớn diện rộng, nhiều nơi ghi nhận hơn 100mm. Ảnh minh hoạ

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ, có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, vùng trũng thấp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi.

Ngoài ra, ngày và đêm 23/9, khu vực phía Nam đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Bắc Trung Bộ và phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo, ngày và đêm 24/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng được dự báo có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Trong ngày 24/9, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm. Đến đêm 24/9, mưa tại các khu vực này có xu hướng giảm dần.

Trong ngày và đêm 25/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế vẫn có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm. Khu vực TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.