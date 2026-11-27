Theo ghi nhận từ đêm 26/11 đến sáng sớm 27/11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cùng tỉnh Khánh Hòa đã xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Tính từ 19 giờ ngày 26/11 đến 08 giờ ngày 27/11, lượng mưa tại một số trạm đo đã vượt ngưỡng 40mm, điển hình như trạm Hòa Tâm (Đắk Lắk) đạt 41.0mm và trạm Cảng Vũng Rô (Đắk Lắk) đạt 46.6mm.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, hình thái gây ra đợt mưa lớn lần này tại miền Trung là sự kết hợp giữa không khí lạnh tăng cường và nhiễu động trong đới gió đông trên cao. Trong bối cảnh không khí lạnh tác động mạnh, khu vực Bắc Trung Bộ cũng ghi nhận nền nhiệt giảm, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-19 độ.

Mưa lớn gây ngập lụt tại khu vực Phường Cẩm Thành, Quảng Ngãi. (Ảnh: Ngọc Toàn)

Theo bản tin cập nhật từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong giai đoạn từ ngày 27/11 đến đêm 28/11, khu vực TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Trong khi đó, số liệu ghi nhận chi tiết theo từng vùng dự báo cũng cho thấy khu vực TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai có thể đạt lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ trên 450mm.

Tại TP Huế, bản tin cập nhật dự báo lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm; khung cảnh báo mở rộng cho TP Huế cùng phía Đông các tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa, lượng mưa phổ biến dao động từ 100-200mm, cục bộ trên 300mm. Riêng khu vực Khánh Hòa trong bản tin cập nhật được dự báo có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ trên 180mm.

Ở phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, từ đêm 27/11 đến đêm 28/11 có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm (hoặc 60-120mm theo bản tin cập nhật), cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm đến trên 200mm. Đáng chú ý, cơ quan khí tượng phát đi cảnh báo về nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn, vượt mức 100mm chỉ trong vòng 3 giờ. Ngoài ra, chiều tối và đêm 27/11, tỉnh Quảng Trị và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Từ ngày 27/11 đến đêm 28/11, khu vực TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Từ ngày 29/11 đến sáng 30/11, mưa lớn vẫn chưa dứt tại miền Trung. Khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Cùng thời điểm này, khu vực phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to.

Tính chung cả đợt từ ngày 27/11 đến sáng 30/11, tổng lượng mưa tại khu vực từ TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai phổ biến ở mức 250-500mm, cục bộ có nơi đặc biệt lớn trên 700mm. Khu vực TP Huế, phía Đông các tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa có tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ trên 400mm; còn phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk phổ biến 70-150mm, cục bộ trên 250mm.

Đợt mưa lớn kèm theo dông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong ngày 27/11, thời tiết các khu vực miền Trung có sự phân hóa rõ rệt. Từ Thanh Hóa đến Huế trời nhiều mây; phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, sáng và đêm trời rét; phía Nam có mưa vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Riêng TP Huế có mưa rào rải rác, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, nhiệt độ toàn vùng từ 18-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa to và dông, cục bộ mưa rất to (riêng phía Đông tỉnh Lâm Đồng mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm), nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 27-30 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ phía Bắc đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Trước diễn biến phức tạp của đợt mưa lớn, cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá được cảnh báo ở cấp 1, riêng khu vực TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai ở cấp 2. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, mưa lớn và mưa lớn cục bộ với cường độ cao có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. Đồng thời, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc là rất hiện hữu.