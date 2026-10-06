Miền Trung mưa lớn dài ngày, có nơi vượt 600mm

Đêm qua và sáng sớm nay (6/10), do ảnh hưởng của hình thái gây mưa điển hình là gió mùa đông bắc và địa hình đón gió, khu vực Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế đã có mưa lớn trên diện rộng.

Lượng mưa tính từ 20h ngày 5/10 đến 3h ngày 6/10 có nơi trên 120mm như tại trạm Hồ chứa nước Kim Sơn (Hà Tĩnh) 234mm, Lệ Ninh (Quảng Trị) 197mm, Giang Hải (Huế) 127mm.

Dự báo ngày và đêm 6/10, mưa có xu hướng mở rộng và dịch chuyển xuống phía nam. Trọng tâm mưa là Nam Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Miền Trung đối mặt với nguy cơ ngập úng do mưa lớn kéo dài.

Sang ngày và đêm 7/10, vùng mưa lớn tập trung tại Nam Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Ngày và đêm 8/10, vùng mưa có xu hướng dịch chuyển lên phía bắc. Vùng tâm mưa gồm Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia ước tính, tổng lượng mưa ở Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi từ ngày 6/10 đến hết đêm 8/10 phổ biến từ 100-250mm, có nơi trên 400mm, riêng khu vực phía Nam Quảng Trị và Huế từ 300-400mm, có nơi trên 600mm.

Đợt mưa lớn diện rộng ở miền Trung còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10-11/10.

Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, cơ quan khí tượng cảnh báo, nguy cơ rất cao xảy ra ngập úng tại nơi vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thông tin về mưa dông theo thời gian thực có tại địa chỉ hymetnet.gov.vn, thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực ở địa chỉ https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia.

Ngoài ra, chiều và đêm 6/10, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Tại miền Bắc từ hôm nay bước vào chuỗi ngày thu đẹp. Trời se lạnh về đêm và sáng sớm, trưa chiều hửng nắng, ít mưa. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng từ 20-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.