Theo dự báo, từ đêm 19/11 đến hết ngày 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 90-180mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Đáng chú ý, mưa có khả năng xuất hiện với cường độ lớn, trên 80mm trong 3 giờ. Trong đêm 21/11, TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai vẫn có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Ngoài khu vực Trung Bộ, từ chiều tối 19/11 đến ngày 20/11, Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Trước đó, trong ngày 19/11, khu vực Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị đã có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Lượng mưa đo được từ 7h đến 15h cùng ngày tại một số trạm vượt 35mm, trong đó trạm Hồ chứa nước Kim Sơn (Hà Tĩnh) ghi nhận 54,2mm, trạm Quảng Minh (Quảng Trị) 35,8mm.

Mưa lớn dự báo kéo dài đến hết ngày 21/11 tại khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai. (Ảnh minh họa).

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.

Cùng với diễn biến mưa lớn, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường trong đêm 19/11 và ngày 20/11, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi thuộc Nam Trung Bộ.

Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm; khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C; vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Bắc Trung Bộ phổ biến 16-18 độ C. Riêng tại Hà Nội, trời có lúc có mưa và rét.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2-4m, riêng vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông cao 3-5m, biển động mạnh.

Vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-4m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các hiện tượng này có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông, cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Đối với khu vực biển, gió mạnh, gió giật và sóng lớn có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền và các hoạt động hàng hải. Trời rét, nhất là tại vùng núi, cũng có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe vật nuôi và quá trình sinh trưởng của cây trồng.