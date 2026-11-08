Miền Trung mưa lớn, có nơi dự báo trên 400mm

Mưa lớn ở miền Trung, có nơi vượt 400mm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 8/11 đến ngày 9/11, phía Nam tỉnh Nghệ An có mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Tại Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị, mưa to đến rất to kéo dài từ đêm 8/11 đến đêm 9/11, lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 350mm.

Đáng chú ý, từ ngày 9/11 đến ngày 10/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Phía Đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk có mưa 60-150mm, cục bộ trên 200mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ. Trong các đợt mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo từ đêm 10/11 đến đêm 11/11, TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ trên 300mm. Phía Đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk có mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn diện rộng tại nhiều tỉnh, thành miền Trung trong những ngày tới.

Tính chung từ đêm 8/11 đến ngày 11/11, một số khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có thể ghi nhận lượng mưa 250-450mm, cục bộ trên 700mm. Mưa lớn trên khu vực Trung Bộ dự báo giảm dần từ ngày 12/11.

Không khí lạnh mạnh tràn xuống, Bắc Bộ chuyển rét

Cùng với diễn biến mưa lớn miền Trung, một bộ phận không khí lạnh mạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng chiều tối và đêm 8/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Từ đêm 8/11, vùng núi Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét từ ngày 9/11.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C. Riêng Hà Nội, từ chiều tối 8/11 đến sáng 9/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 9/11 trời chuyển rét.

Trên biển, từ tối và đêm 8/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng cao 2-4m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, sóng cao 4-6m.

Từ gần sáng 9/11, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5m.

Cảnh báo ngập úng, lũ quét và sạt lở đất

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn miền Trung có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cũng có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá được cảnh báo ở cấp 1. Người dân tại các khu vực có nguy cơ cần theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động phòng tránh ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.