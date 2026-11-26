Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong sáng và trưa nay (26/11), khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được từ 7h đến 15h cùng ngày tại một số trạm vượt 60mm, như Hồ Sở Hầu (Quảng Ngãi) 62,8mm, Hồ Lỗ Lá 62mm...

Dự báo từ chiều 27/11 đến ngày 28/11, khu vực TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Miền Trung mưa lớn 2 ngày cuối tuần, có nơi trên 600mm

Khu vực TP Huế, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 26/11, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Đáng chú ý, từ đêm 28/11 đến sáng 30/11, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa được dự báo có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm.

Tính chung từ chiều 27/11 đến sáng 30/11, tổng lượng mưa tại khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các đợt mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị; nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

Nhận định về xu thế thời tiết từ đêm 28/11 đến ngày 6/12, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi. Trong đêm 28-29/11, đêm và sáng trời rét, những ngày sau trời lạnh về đêm và sáng. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to đến ngày 30/11, sau đó mưa giảm, chỉ còn mưa vài nơi.

Trong khi đó, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to trong khoảng thời gian từ đêm 28/11 đến sáng 30/11.

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi. Riêng từ đêm 28-29/11, khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào, dông, cục bộ có nơi mưa to.