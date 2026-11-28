Cùng khoảng thời gian trên, lượng mưa tại Trà Cót, Đà Nẵng đạt 163,6mm; An Hưng, Gia Lai đạt 112mm. Đây là những số đo đã ghi nhận trong đêm, khi mưa lớn tập trung ở phía Nam Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi.

Đến chiều 28.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo mưa lớn có cường độ trên 120mm trong 3 giờ. Với người dân đang ở vùng nguy hiểm, điều cần theo dõi sát là cảnh báo tại nơi cư trú và trên đường đi, bởi lượng mưa của cả đợt chưa phản ánh hết sức ép khi nước dồn xuống trong thời gian ngắn.

Mưa lớn khiến lũ trên các sông trong tỉnh Quảng Ngãi lên nhanh, nhất là sông Vệ và Trà Câu trên mức báo động 3 từ 0,56-0,68m. Ảnh: Báo Nhân Dân

Đợt mưa chưa kết thúc sau đêm đầu tiên

Từ chiều 28.11 đến sáng 30.11, TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk được dự báo mưa to đến rất to 150-350mm, cục bộ trên 450mm. TP. Huế và Khánh Hòa có mưa 100-200mm, cục bộ trên 300mm.

Mưa lớn có khả năng gây ngập vùng trũng, đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở trên sườn dốc. Từ trưa, chiều 30.11, mưa lớn tại khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa mới giảm dần.

Cùng với nguy cơ mưa lớn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo từ 28.11 đến 1.12 có thể xuất hiện một đợt lũ diện rộng trên các sông từ TP. Huế đến Khánh Hòa. Đỉnh lũ tại một số sông phía Đông Quảng Ngãi, sông Kôn (Gia Lai), sông Kỳ Lộ, Bàn Thạch (Đắk Lắk) có thể lên mức báo động 2-3, trên báo động 3; nguy cơ cao xảy ra ngập lụt diện rộng, lũ quét và sạt lở đất.

Khoảng thời gian mưa kéo dài qua cuối tuần khiến việc đi lại, thăm thân hay tổ chức chuyến đi cần được cân nhắc theo diễn biến thực tế. Một quãng đường vẫn qua được hôm trước không phải căn cứ để quyết định đi tiếp khi đã có biển cảnh báo hoặc lực lượng chốt chặn.

Chặn đường nguy hiểm, chuẩn bị trước khả năng chia cắt

Ngày 27.11, Quảng Ngãi đã yêu cầu rà soát khu dân cư, trường học, cơ sở y tế ven sông, suối, vùng thấp và sườn dốc để tổ chức di dời hoặc chuẩn bị sơ tán. Tỉnh yêu cầu hoàn thành việc sơ tán, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm trước 17h ngày 27.11 và không để người dân quay về nhà khi chưa bảo đảm an toàn.

Các ngầm, tràn, điểm ngập sâu, nước chảy xiết phải có cảnh báo, canh gác; không cho người và phương tiện qua lại khi thiếu an toàn.

Địa phương đồng thời yêu cầu kiểm tra hồ chứa, nhất là hồ nhỏ đã tích đầy nước và hồ xung yếu; khơi thông dòng chảy tại công trình đang thi công; chuẩn bị nhu yếu phẩm đề phòng chia cắt. Việc vớt củi, đánh bắt cá tại vùng nước sâu, chảy xiết trong mưa lũ bị nghiêm cấm.

Tại Đà Nẵng, UBND thành phố cũng đã ban hành Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 27.11 yêu cầu chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Trong những ngày này, thay đổi kế hoạch đi lại hay rời nhà theo hướng dẫn sơ tán có thể gây bất tiện. Nhưng sự bất tiện ấy cần được chấp nhận trước khi đường bị cắt, nước lên nhanh và việc di chuyển phải chuyển thành cứu hộ.