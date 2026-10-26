Miền Trung lại sắp hứng mưa lớn, nơi nhiều nhất có thể vượt 250mm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, do ảnh hưởng của đới gió Đông có xu hướng hoạt động mạnh hơn nên ngày 26/10, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị đã có mưa rào và dông rải rác.

Trong tối và đêm 26/10, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế dự báo tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi mưa to trên 80mm.

Nhận định xa hơn, từ chiều tối 27/10 đến ngày 28/10, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng sẽ xuất hiện mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Sau đó, từ đêm 28/10 đến ngày 29/10, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Cơ quan khí tượng nhận định, tổng lượng mưa từ chiều tối 27/10 đến hết ngày 29/10 ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Miền Trung đón mưa lớn từ chiều 17/10.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thông tin về mưa dông theo thời gian thực có tại địa chỉ: hymetnet.gov.vn, thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Tại miền Bắc sáng 26/10, một số khu vực xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Dự báo các ngày 27-28/10, miền Bắc giảm nhiệt nhẹ, trời có mưa rào cục bộ ở một số địa phương. Đến ngày 29-30/10, khu vực đồng bằng và ven biển sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Tại khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng, sau chuỗi ngày ít mưa, từ ngày 28/10, khu vực này sẽ có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.