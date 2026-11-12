Miền Trung khẩn trương ứng phó với mưa lũ, sạt lở

Mưa lũ gây ách tắc trên tuyến quốc lộ 24C, đoạn qua xã Trà My (TP Đà Nẵng). Ảnh: T.M

Mưa lớn gây ngập, sạt lở đất

Tại xã Trà My, TP Đà Nẵng, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư bị ngập, nước tràn vào nhà người dân dọc đường Hùng Vương, Chu Huy Mân. Quốc lộ 40B và quốc lộ 24C qua địa bàn xã cũng bị ngập, khiến phương tiện không thể lưu thông.

Ông Phùng Văn Huy - Bí thư Đảng ủy xã Trà My cho biết, tại thôn Đồng Trầu, sạt lở taluy dương khiến bùn đất tràn vào nhà một hộ dân, gây hư hỏng nghiêm trọng. Chính quyền đã hỗ trợ sơ tán người và di dời tài sản đến nơi an toàn.

Theo UBND xã Trà My, toàn xã ghi nhận 12 điểm ngập tại các thôn Long Sơn, Trà Sơn, Đồng Trầu, Đồng Trường và Dương Hòa; đồng thời xuất hiện 2 điểm sạt lở tại thôn Đồng Trầu. Trước nguy cơ lũ tiếp tục dâng, địa phương đã sơ tán 90 hộ dân, trong đó Long Sơn có 30 hộ, Trà Sơn có 1 hộ, Đồng Trầu 1 hộ và Đồng Trường 58 hộ.

Tại các xã Trà Leng, Trà Tân và Trà Giáp (TP Đà Nẵng), mưa lớn cũng gây sạt lở nhiều tuyến giao thông. Chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng theo dõi, hỗ trợ người dân và khắc phục các điểm sạt lở. Trong đó, một số đoạn quốc lộ 40B, qua xã Trà Tân bị sạt lở, chia cắt cục bộ; tuyến đường qua xã Trà Giáp xuất hiện nhiều điểm sạt lở.

Trước tình hình này, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng Lê Thành Hưng yêu cầu các đơn vị khẩn trương tiếp cận hiện trường, khắc phục sạt lở, lắp đặt biển cảnh báo, rào chắn tại khu vực nguy hiểm; phối hợp với địa phương chốt chặn, phân luồng giao thông, không để người và phương tiện đi vào khu vực mất an toàn. Các lực lượng phải bố trí trực 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật tình hình.

Tại Quảng Ngãi, mưa lớn gây sạt lở 11 điểm giao thông trên địa bàn xã Sơn Tây. Trong đó, tuyến đường Trường Sơn Đông có 3 điểm, đường tỉnh 623 có 2 điểm và các tuyến đường huyện, đường xã, giao thông nông thôn có thêm 6 điểm sạt lở. Địa phương đang huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương khắc phục.

Tại xã Phước Giang, nước lũ khiến hơn 400 hộ dân thuộc 5 thôn bị ngập, độ sâu phổ biến 0,5 đến 1,5m. Trong đó, thôn Kim Thành có 100 hộ, Long Bàng 90 hộ, Đông Trúc Lâm 100 hộ, Bình Lâm 130 hộ và Sơn Hòa 40 hộ.

Ông Nguyễn Văn Lễ - Chủ tịch UBND xã Phước Giang cho biết, địa phương đã chỉ đạo lực lượng hỗ trợ di dời người già, trẻ em và các hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; đồng thời hướng dẫn người dân kê cao tài sản, chuẩn bị lương thực, vật dụng thiết yếu để ứng phó khi nước tiếp tục dâng.

Mực nước ở các sông tiếp tục lên

Tại Gia Lai, từ đêm ngày 10 đến sáng ngày 11/11, khu vực phía Đông tỉnh (Bình Định cũ) có mưa vừa đến mưa rất to, lượng mưa một số nơi đạt 100 - 120mm. Mưa lớn khiến nước sông Hà Thanh dâng cao, tràn qua một số ngầm tại phường Quy Nhơn Đông. Lực lượng Công an đã chốt chặn ngầm tràn trên đường Điện Biên Phủ, không cho người dân qua lại. Tại xã Tuy Phước, chính quyền cũng rào chắn 2 cầu tạm để bảo đảm an toàn.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, khu vực Vân Canh, Tuy Phước và Quy Nhơn có nguy cơ ngập cao. Các vùng trũng thấp ở Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông và Tuy Phước có thể ngập sâu khi mưa lớn trùng thời điểm triều cao; lưu vực sông Lại Giang cũng được cảnh báo nguy cơ ngập lụt.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai cho biết, đến 8h ngày 11/11, mực nước trên các sông Ba, An Lão, Kôn và Hà Thanh đang lên. Trong đó, trạm Vĩnh Sơn trên sông Kôn vượt báo động 1 là 0,7m; trạm Diêu Trì trên sông Hà Thanh chỉ còn thấp hơn báo động 2 khoảng 0,04m.

Dự báo trong 3 đến 6 giờ tiếp theo, lũ trên các sông tiếp tục lên, phổ biến ở mức báo động 1, báo động 2; riêng sông Hà Thanh có khả năng vượt báo động 2. Đỉnh lũ tại trạm Diêu Trì dự báo đạt 4,7m, vượt báo động 2 khoảng 0,2m; tại trạm Vân Canh có thể đạt 4,4m, tương đương báo động 2.

Hiện lực lượng chức năng các địa phương đang theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chủ động chốt chặn tại các khu vực nguy hiểm, sẵn sàng sơ tán người dân nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản.