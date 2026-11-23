Hai đợt mưa lớn liên tiếp

Sáng 23/11, Cục Khí tượng Thủy văn tổ chức cuộc họp trực tuyến thảo luận về dự báo tác động của đợt mưa lớn tại Trung Bộ từ ngày 25-29/11. Phó Cục trưởng Mai Văn Khiêm chủ trì cuộc họp.

Phó Cục trưởng Cục KTTV Mai Văn Khiêm chủ trì cuộc họp. Ảnh: Cục KTTV

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia báo cáo, từ ngày 24-30/11, Trung Bộ có khả năng xuất hiện hai đợt mưa lớn.

Đợt thứ nhất diễn ra từ ngày 24-26/11 do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ trung bình đến mạnh, tương đương đợt ngày 18-19/11.

Không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó mở rộng xuống Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và đến chiều tối 24/11 tác động đến Quảng Trị, TP Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi.

Trong tối và đêm 24/11, khu vực từ TP Huế đến phía Đông Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ trên 80mm. Một số nơi có nguy cơ mưa cường độ lớn trên 80mm trong 3 giờ.

Tổng lượng mưa từ tối 24 đến đêm 25/11 phổ biến 80-180mm, cục bộ trên 250mm, tập trung chủ yếu trong ngày và đêm 25/11.

Đợt thứ hai diễn ra từ 27-30/11, khi không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới và nhiễu động gió Đông, gây mưa lớn diện rộng từ TP Huế đến Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi, Gia Lai và phía Đông Đắk Lắk.

Mưa tập trung từ đêm 27 đến sáng 29/11, sau đó giảm dần. Đáng chú ý, lượng mưa tại khu vực từ TP Huế đến phía Đông Đà Nẵng có thể đạt 200-300mm, cục bộ trên 500mm.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đợt đầu, mưa rất to có khả năng tập trung ở sườn đón gió của đèo Ngang, đèo Hải Vân, nhất là phía Nam Huế và phía Bắc Đà Nẵng. Sang đợt thứ hai, vùng mưa có xu hướng dịch chuyển từ phía Nam Đà Nẵng đến Gia Lai và Kon Tum (cũ).

Cảnh báo ngập lụt diện rộng, lũ quét và sạt lở đất

Đáng lo ngại, mưa lớn xảy ra trong bối cảnh nhiều hồ chứa tại Trung Bộ đã tích trữ lượng nước khá lớn. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, lượng nước từ các đợt mưa có khả năng đổ xuống các sông hạ lưu, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt.

Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ nhận định, Huế được đánh giá là khu vực cần đặc biệt lưu ý do lượng mưa dự báo lớn. Dù các hồ chứa tại đây còn dung tích phòng lũ khoảng 100 triệu m3, dòng chảy về hồ và hạ du vẫn có thể tăng mạnh. Tại Đà Nẵng, mực nước một số hồ còn tương đối thấp nhưng lưu lượng trên các sông cũng có khả năng tăng cao.

Ông Hoàng Phúc Lâm (ảnh phải), Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia và ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết. Ảnh: Cục KTTV

Ông Nguyễn Văn Hưởng cũng thông tin, từ ngày 25-30/11, các sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đó, sông Bồ, sông Hương (TP Huế), sông Trà Khúc, sông Vệ (Quảng Ngãi) có thể lên báo động 2-3; các sông Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng), Kôn - Hà Thanh (Gia Lai), sông Ba (Đắk Lắk) có khả năng lên báo động 1-2, có nơi trên báo động 2. Các sông nhỏ có thể lên báo động 2-3, thậm chí trên báo động 3.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai nhận định, mưa lớn dự báo tập trung trong hai ngày 28-29/11. Lượng mưa trong 24 giờ phổ biến 100-180mm ở phía Bắc tỉnh, 70-150mm ở phía Nam, một số nơi có thể vượt 200-250mm.

Toàn tỉnh hiện có 282 hồ chứa, dung tích nước trung bình đạt khoảng 85-86%; riêng khu vực phía Đông, khoảng 2/3 số hồ đã qua tràn hoặc gần đầy.

Cơ quan khí tượng cảnh báo khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có nguy cơ ngập lụt diện rộng tại vùng trũng thấp, ven sông, đô thị và khu dân cư; đồng thời có khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi.

Nguy cơ thiên tai cao hơn đợt mưa lũ vừa qua

Kết luận cuộc họp, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn Mai Văn Khiêm nhận định đợt mưa tới có khả năng gây lũ và nhiều loại hình thiên tai liên quan tại Trung Bộ.

Đợt mưa lớn giữa tháng 10 vừa qua gây ngập lụt nhiều nơi. Ảnh: Hà Nam

Theo các sản phẩm dự báo hiện có, chưa có dấu hiệu cho thấy đợt mưa đạt mức cực đoan như những trận mưa lũ lịch sử. Tuy nhiên, ông Khiêm lưu ý dự báo mưa lũ luôn tồn tại yếu tố bất định, có thể xuất hiện diễn biến vượt ngoài dự kiến.

Ông cho rằng cấp độ rủi ro thiên tai trong đợt này có khả năng cao hơn đợt mưa lũ nửa tháng qua do lượng mưa có thể lớn hơn, trong khi mực nước sông và hồ chứa hiện ở mức cao. Vì vậy, các địa phương cần nâng mức độ chủ động trong chỉ đạo và tổ chức ứng phó.

Bên cạnh mưa lớn, lũ lụt, các đơn vị cần lưu ý khả năng xuất hiện gió mạnh, sóng lớn trên biển, ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền.

Phó Cục trưởng yêu cầu các đơn vị dự báo thường xuyên cập nhật diễn biến mưa, chủ động thông tin sớm đến chính quyền và người dân, đặc biệt nhấn mạnh nguy cơ mưa lớn, lũ lụt có thể nghiêm trọng hơn đợt vừa qua. Đồng thời, cần phối hợp với địa phương xác định cụ thể các khu vực có nguy cơ ngập, lũ quét, sạt lở đất để xây dựng phương án ứng phó, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.