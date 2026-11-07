Miền Trung được cảnh báo mưa trên 700mm, cần chú ý từ đêm 8.11

Bản tin chiều 6.11 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo đợt mưa diện rộng tại miền Trung do tác động của không khí lạnh mạnh. Từ ngày 9 đến đêm 11.11, Huế, Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có thể nhận lượng mưa phổ biến 250–450mm, cục bộ trên 700mm.

Ảnh minh họa

Mưa không đến đồng thời ở mọi nơi

Khu vực phía nam Nghệ An đến phía bắc Quảng Trị được dự báo mưa sớm hơn, từ đêm 8 đến đêm 9.11, phổ biến 100–200mm, có nơi trên 300mm. Sau đó, trọng tâm mưa lớn nằm ở khu vực Trung Trung Bộ. Sự kết hợp giữa không khí lạnh, nhiễu động gió đông trên cao và địa hình là những yếu tố được cơ quan khí tượng nêu trong nhận định đợt này.

Con số trên 700mm vì vậy cần được đọc cùng phạm vi và thời gian dự báo: mức cục bộ trong cả đợt, không phải lượng mưa đồng loạt ở toàn miền Trung hay trong một ngày. Với việc sắp xếp hành trình, biết điểm đến nằm ở vùng nào quan trọng hơn chỉ nhìn vào con số lớn nhất.

Cơ quan khí tượng còn cảnh báo khả năng có những thời đoạn mưa vượt 100mm trong ba giờ, kèm nguy cơ ngập vùng thấp, lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở sườn dốc. Thông tin nguy cơ được cập nhật trên hệ thống cảnh báo lũ quét, sạt lở đất của ngành khí tượng.

Theo dõi cả những ngày sau khi mưa bắt đầu

Từ ngày 9 đến 12.11, các sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Riêng các sông tại Huế, đỉnh lũ được dự báo có thể đạt báo động 2 và cao hơn. Cùng thời gian này, miền Bắc chuyển rét từ đêm 8 và ngày 9.11, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16–19 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C.

Khoảng thời gian cảnh báo lũ kéo dài sang ngày 12.11 là chi tiết đáng lưu ý khi đặt vé, lên lịch trở về hoặc bố trí công việc sau chuyến đi. Một kế hoạch chỉ tính thời tiết lúc khởi hành sẽ chưa bao quát được rủi ro của cả hành trình.

Với gia đình, việc cần làm ngay là kiểm tra dự báo tại nơi ở và điểm đến, giữ liên lạc với nhà trường, đơn vị vận chuyển, cơ sở lưu trú. Các quyết định đổi lịch nên dựa vào bản tin cập nhật và thông báo tại địa phương. Dự báo mưa lớn có giá trị nhất khi giúp người dân điều chỉnh kế hoạch trước lúc đường đi bị ảnh hưởng.