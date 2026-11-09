Miền Trung đối mặt nguy cơ mưa đặc biệt lớn, lũ quét và sạt lở đất

Chiều 9/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin về tình hình thiên tai, thiệt hại và công tác ứng phó trên cả nước, cập nhật đến 17h cùng ngày.

Theo báo cáo, từ 19h ngày 8/11 đến 17h ngày 9/11, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 50-100mm. Riêng Thanh Hóa xuất hiện mưa rất to, phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Một số trạm ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn như Thanh Tân 1 (Thanh Hóa) 458mm, Như Xuân (Thanh Hóa) 426mm. Tại các địa phương khác, lượng mưa đo được ở Ninh Bình là 168mm, Thượng Hà 1 (Lào Cai) 125mm, hồ Khe Xai (Hà Tĩnh) 206mm và Thủy điện Đồng Văn (Nghệ An) 144mm. Tại Thanh Hóa, mưa đã giảm từ khoảng 10h ngày 9/11.

Mưa lớn khiến lũ trên sông Yên vượt mức báo động 3. Lúc 17h ngày 9/11, mực nước tại trạm Chuối đạt 4,47m, cao hơn báo động 3 là 0,97m và tiếp tục lên chậm. Dự báo, lũ trên sông Yên đạt đỉnh trong khoảng 17-20h cùng ngày, ở mức 4,55-4,65m, cao hơn báo động 3 từ 1,05-1,15m, sau đó xuống dần.

Mưa lớn làm cây cầu trên địa bàn xã Thanh Kỳ (Thanh Hoá) bị hư hỏng nặng.

Mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại tại Thanh Hóa. Theo báo cáo nhanh của địa phương, 230ha rau màu và cây trồng khác bị ngập; 471 gia cầm và một gia súc bị cuốn trôi.

Về giao thông, một vị trí đường đầu cầu mố M2 trên tuyến quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành, đoạn qua thôn Bãi Sim, xã Thanh Kỳ bị sụt lún, khiến phương tiện không thể qua lại. Một vị trí trên đường tỉnh 505B bị sạt lở gây ách tắc; 12 vị trí trên các tuyến tỉnh lộ và 35 tràn giao thông trên đường liên thôn, liên xã bị ngập.

Mưa lũ còn khiến kênh Nam Sông Mực tại xã Yên Thọ bị vỡ đoạn dài 50m, sạt mái trong kênh 40m; kênh chính Sông Mực tại xã Như Thanh bị sạt mái dài 100m. Ngoài ra, 5 cột điện, 3 cột đèn chiếu sáng bị gãy, đổ và 270m tường rào bị sập.

Trước tình hình trên, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức cảnh báo, phân luồng giao thông tại các vị trí nguy hiểm, vận hành 2 trạm bơm và 38 cống tiêu để chống ngập úng. Các lực lượng chức năng cũng chủ động đắp bổ sung tại những vị trí bị xô, tụt trên tuyến đê tả sông Yên. Đến 17h ngày 9/11, địa phương chưa ghi nhận sự cố tràn đê hoặc sự cố đê điều khác.

Đáng chú ý, các tỉnh Thanh Hóa và Gia Lai đã tổ chức di dời tổng cộng 35 hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Trong đó, Thanh Hóa di dời 5 hộ tại các xã Thanh Quân, Thắng Bình; Gia Lai di dời 30 hộ tại khu vực Núi Một, phường Quy Nhơn.

Theo dự báo, từ chiều tối 9/11 đến sáng 10/11, Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ trên 200mm.

Từ chiều tối 9/11 đến ngày 11/11, TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ trên 500mm. Phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa 100-200mm, cục bộ trên 300mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Từ ngày 9-12/11, các sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông ở TP Huế có thể lên mức báo động 2 và trên báo động 2; các sông ở Nam Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi lên mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2.

Theo bản tin cảnh báo lúc 14h30 ngày 9/11 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 6 giờ tiếp theo, 237 xã, phường thuộc 8 tỉnh, thành phố có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Trong đó, Thanh Hóa và Phú Thọ mỗi địa phương có 56 xã, phường nằm trong diện cảnh báo; Hà Tĩnh có 42, Nghệ An 28, Quảng Trị 21, Lào Cai 17, Sơn La 10 và TP Huế 7 xã, phường.

Cùng với mưa lũ, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị phổ biến 15-18 độ C, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 12 độ C.

Trên biển, đêm 9/11 và ngày 10/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền.

Để chủ động ứng phó, ngày 7/11, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 73/CĐ-TTg về ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực Trung Bộ. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng liên tiếp ban hành các văn bản chỉ đạo địa phương triển khai biện pháp phòng, chống thiên tai.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai duy trì trực ban 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời chuyển thông tin dự báo, cảnh báo đến các địa phương. Ngày 7/11, Cục đã phối hợp với Zalo Việt Nam gửi 8 triệu tin nhắn cảnh báo và hướng dẫn kỹ năng ứng phó thiên tai đến người dân tại các tỉnh từ Nghệ An đến Đắk Lắk.

Ngoài thiệt hại do mưa lũ tại Thanh Hóa, báo cáo cũng ghi nhận trận mưa kèm dông lốc chiều tối 8/11 tại tỉnh Đồng Tháp khiến 4 căn nhà bị sập, 89 căn nhà hư hỏng, tốc mái; nhiều cây xanh và trụ điện bị gãy, đổ. Chính quyền địa phương đã tổ chức hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, di dời tài sản đến nơi an toàn và xử lý các sự cố điện.