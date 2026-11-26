Chiều 26/11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, mưa lớn tại miền Trung đang có diễn biến phức tạp. Từ chiều 25/11 đến sáng 26/11, mưa lớn tập trung tại tỉnh Quảng Ngãi, với lượng mưa phổ biến 100-250mm trong 24 giờ. Một số nơi ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn như đảo Lý Sơn 404mm, khu vực Trà Khúc và Trung tâm Quảng Ngãi từ 380-400mm.

Mưa lớn khiến nhiều khu vực trũng thấp thuộc trung tâm TP Quảng Ngãi (cũ), đặc khu Lý Sơn và một số địa phương vùng đồng bằng bị ngập cục bộ do nước thoát không kịp. Thông tin từ địa phương cho biết, một số trường học bị ngập sâu khoảng 0,3-0,5m đã cho học sinh nghỉ học trong sáng 26/11.

Hiện mực nước trên phần lớn các sông ở mức xấp xỉ Báo động 1. Riêng sông Vệ đạt 3m, cao hơn Báo động 1 là 0,5m. Dự báo trong ngày và đêm 26/11, mưa lớn tại Quảng Ngãi giảm dần.

Do ảnh hưởng mưa lớn, chiều 25/11, tại Km 61+250 QL49 đoạn qua thôn Hồng Hạ 1, xã A Lưới 5, TP Huế đã xảy ra sạt lở.

Tuy nhiên, từ chiều 27/11 đến sáng 30/11, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng. Tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Đáng chú ý, từ ngày 28/11 đến 1/12, trên các sông từ TP Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông ở Quảng Ngãi được dự báo lên mức Báo động 2-3, có sông trên Báo động 3; tại TP Huế và khu vực phía Đông Gia Lai ở mức Báo động 2 và trên Báo động 2. Các sông ở Đà Nẵng, Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng lên mức Báo động 1-2, có nơi trên Báo động 2.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập lụt diện rộng tại các tỉnh, thành phố đồng bằng ven biển từ TP Huế đến Khánh Hòa. Người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, lũ; chú ý các khu vực trũng thấp, ven sông, suối và vùng có nguy cơ sạt lở đất để kịp thời có phương án bảo đảm an toàn cho người và tài sản.