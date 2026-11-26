Tin mưa lớn trên 600mm ở miền Trung

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, sáng 26/11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ trưa và chiều cùng ngày, mưa lớn ở các khu vực này giảm dần.

Miền Trung sắp bước vào đợt mưa lớn, nguy cơ ngập úng. (Ảnh minh hoạ: Quang Cường)

Tuy nhiên, từ chiều tối 27/11 đến sáng 30/11, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng, trọng tâm là khu vực phía Nam TP Huế, TP Đà Nẵng và khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, Hà Nội phổ biến nắng ráo, không mưa.

Cụ thể, ngày 26/11, Hà Nội duy trì trạng thái trời rét, trưa chiều giảm mây hửng nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 23°C, thấp nhất 15°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Sang ngày 27/11, khu vực này có mây, không mưa, nhiệt độ trong ngày xu hướng tăng lên cao nhất 25°C, thấp nhất 18°C, trời còn rét về đêm và sáng.

Trong 2 ngày 28-29/11, Hà Nội tiếp tục tăng nhiệt lên cao nhất 27°C, trời có mây, không mưa. Nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng 18-19°C.

Ngày 30/11, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực này giảm còn 25°C, trời nhiều mây nhưng vẫn duy trì hình thái không mưa. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày tăng lên ngưỡng 20°C.

Trong 5 ngày cuối thời kỳ dự báo (từ 1-5/12), Hà Nội nắng ráo trở lại, trời có mây, không mưa. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động 25-26°C, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-23°C, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm không cao.

Ngày 25/11, khu vực từ TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7h đến 20h có nơi trên 90mm như các trạm Thủy Thanh (TP Huế) 95,2mm; Tam Trà (Đà Nẵng) 104,4mm; Trà Khúc (Quảng Ngãi) 203,8mm.