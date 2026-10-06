Miền trung đang hứng mưa lớn diện rộng, Huế và Đà Nẵng mưa đặc biệt lớn, có nơi vượt 600mm

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Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (6/10), ở khu vực từ phía nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 7 giờ sáng đến 15 giờ chiều 6/10 có nơi trên 70mm như các trạm: Sen Thủy (Quảng Trị) 195,0mm, Hồ Hòa Khê (thành phố Đà Nẵng) 74,0mm,…

Dự báo, từ chiều tối 6/10 đến ngày 8/10, khu vực từ phía nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm; riêng khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 6/10, khu vực phía bắc tỉnh Quảng Trị, phía tây tỉnh Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Đêm 8/10 và ngày 9/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Đợt mưa lớn diện rộng này có xu hướng mở rộng ra phía bắc và còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10-11/10.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1; riêng thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng cấp 2.

Cảnh báo lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi

Cơ quan khí tượng cho biết, hiện nay, mực nước các sông ở Quảng Trị, thành phố Huế có xu thế lên; các sông ở thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi có dao động nhỏ. Mực nước lúc 13 giờ chiều 6/10 trên sông Hương (thành phố Huế) tại trạm Kim Long 0,96m, dưới báo động 1 0,04m; mực nước các sông khác còn ở dưới mức báo động 1.

Từ nay (6/10) đến 9/10, trên các sông từ Quảng Trị đến phía đông Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Trị đến thành phố Huế có khả năng lên mức báo động 1 đến báo động 2, có sông trên báo động 2; riêng sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) có khả năng lên mức báo động 3; các sông ở thành phố Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi dao động ở trên dưới mức báo động 1. Tình hình mưa lũ ở khu vực trên có khả năng kéo dài trong những ngày tiếp theo.

Các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đề phòng nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc.