Từ chiều tối 27 đến sáng 30/11, khu vực miền trung có khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng, tổng lượng mưa tại một số nơi có thể vượt 600mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối 25 đến sáng 26/11, khu vực từ thành phố Huế đến phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 170mm. Từ chiều 26/11, mưa giảm dần.

Đáng chú ý, từ chiều tối 27 đến sáng 30/11, khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng xuất hiện mưa lớn. Trong đó, trọng tâm mưa lớn tập trung ở phía nam thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi hơn 600mm/đợt.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, cơ quan khí tượng đã phát tin cảnh báo về đợt mưa lớn từ ngày 27 đến 30/11/2026 và sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến, thường xuyên cập nhật thông tin dự báo.