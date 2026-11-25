Chiều 25-11, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, từ chiều tối nay đến sáng 26-11, khu vực từ TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 170mm.

Mưa lớn từ đêm 9 đến ngày 10-11 gây ngập cục bộ đoạn đường Hồ Chí Minh qua xã A Lưới 2 (TP Huế). Ảnh: VĂN THẮNG

Trung tâm cảnh báo chiều tối và đêm nay, phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk cũng có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông. Lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ trên 60mm. Theo nhận định của cơ quan khí tượng - thủy văn, từ trưa và chiều 26-11, mưa lớn giảm dần.

Tuy nhiên, từ ngày 27 đến 30-11, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng cao xuất hiện mưa lớn trên diện rộng.

Trọng tâm mưa lớn là khu vực phía Nam TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai. Tổng lượng mưa trong cả đợt phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm.

Cơ quan khí tượng - thủy văn đã phát tin cảnh báo về đợt mưa lớn từ ngày 27 đến 30-11 và sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật diễn biến.

Do mưa lớn ở thượng nguồn trong 1-2 ngày qua, chiều 25-11, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã phát thông tin cảnh báo lũ trên các sông từ TP Huế đến Quảng Ngãi, phục vụ quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương, sông Vu Gia - Thu Bồn và sông Trà Khúc. Cơ quan khí tượng đồng thời phát cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại Lai Châu, Điện Biên và TP Huế.

Triều cường tại Vũng Tàu có thể đạt 4,25m Ngày 25-11, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo mực nước ven biển Nam bộ tiếp tục có xu hướng tăng. Tại trạm Vũng Tàu (TPHCM), mực nước cao nhất ghi nhận lúc 0 giờ 15 phút ngày 25-11 đạt 4,14m. Từ chiều tối 25-11 đến ngày 26-11, mực nước cao nhất dự báo đạt 4,15-4,2m, xuất hiện trong khoảng 0-3 giờ và 14-16 giờ. Trong 24-48 giờ tiếp theo, mực nước cao nhất tại Vũng Tàu có thể đạt 4,2-4,25m. Cơ quan dự báo thiên tai khuyến cáo người dân đề phòng dòng chảy mạnh hướng xa bờ khi triều rút, nhất là tại các cảng ra vào và bãi tắm.