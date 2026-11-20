Đợt không khí lạnh tăng cường đang đem đến hai mối lo khác nhau: rét ở miền Bắc và mưa lớn tại miền Trung. Với các gia đình chuẩn bị đi lại, đưa đón con hoặc tổ chức hoạt động ngoài trời, thông tin cần theo dõi sát là nơi mưa tập trung và thời gian mưa mạnh.

Theo bản tin được công bố sáng 20.11, mưa vừa, mưa to và dông còn diễn ra tại Quảng Trị, Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai đến hết ngày 21.11. Lượng mưa phổ biến 90–180mm, cục bộ trên 250mm; có nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn hơn 80mm trong ba giờ.

Mưa trong ba giờ đáng lưu ý thế nào?

Tổng lượng mưa của cả đợt cho thấy quy mô thời tiết, còn lượng mưa dồn trong thời gian ngắn gắn trực tiếp với tình huống người dân có thể gặp trên đường. Vì thế, một buổi sáng tạnh hoặc đoạn đường chưa ngập chưa đủ để yên tâm cho toàn bộ hành trình qua vùng đang có cảnh báo.

Cơ quan khí tượng lưu ý mưa lớn có thể gây lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở tại sườn dốc và ngập úng vùng trũng thấp. Trong dông còn có nguy cơ lốc xoáy, gió giật mạnh. Đến đêm 21.11, một số khu vực từ Huế đến phía đông Gia Lai vẫn có thể còn mưa vừa, cục bộ mưa to.

Với người có lịch trình qua miền Trung, điều hữu ích hơn một dự báo chung cho cả vùng là bản tin cập nhật tại chính điểm đến và tuyến đường sẽ đi. Hoạt động ngoài trời cũng cần phương án thay đổi theo diễn biến thực tế, nhất là khi có học sinh, trẻ nhỏ tham gia.

Hà Nội rét cả ban ngày

Bản tin ngày và đêm 20.11 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo Hà Nội sáng có lúc có mưa, sau không mưa; nhiệt độ thấp nhất 15–17 độ C, cao nhất 19–21 độ C. Đông Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; nhiệt độ thấp nhất vùng núi phổ biến 11–14 độ C.

Khoảng nhiệt ban ngày này đáng chú ý với những hoạt động kéo dài ngoài trời: mưa có thể giảm nhưng trời vẫn rét. Việc chuẩn bị áo ấm, chỗ trú và điều chỉnh thời gian hoạt động nên bám vào dự báo tại địa phương, thay vì chỉ nhìn trời lúc bắt đầu.

Trong khi đó, Nam Bộ được dự báo ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; nhiệt độ cao nhất phổ biến 31–34 độ C, có nơi cao hơn.

Cùng một ngày, nhu cầu chuẩn bị ở mỗi vùng rất khác nhau. Với miền Trung, cần theo sát những giờ mưa mạnh; với miền Bắc, cần tính đến cái rét kéo dài cả ban ngày. Một thay đổi nhỏ trong lịch trình, được quyết định trước khi thời tiết xấu đi, có thể giúp tránh một chuyến đi bị động.