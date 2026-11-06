Miền trung cảnh báo nguy cơ xuất hiện một đợt lũ, miền bắc đón rét diện rộng

Miền bắc đón đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa Đông 2026-2027.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 9 đến 12/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở thành phố Huế có khả năng lên mức báo động 2 và trên báo động 2; các sông ở nam Quảng Trị, thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi lên mức báo động 1 đến báo động 2 và trên báo động 2. Các sông ở phía đông Gia Lai và phía đông Đắk Lắk dao động quanh mức báo động 1.

Diễn biến mưa lũ tiềm ẩn nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; ngập lụt vùng ven sông và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

Nguyên nhân gây mưa lớn ở miền trung là ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với các hình thế thời tiết gây mưa.

Cụ thể, từ đêm 8 đến đêm 9/11, khu vực từ nam Nghệ An đến phía bắc Quảng Trị có mưa to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Từ ngày 9 đến đêm 11/11, khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa rất to, lượng mưa phổ biến 250-450mm, cục bộ có nơi trên 700mm. Khu vực nam Quảng Trị và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to, lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 8/11, Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh. Từ sáng sớm 9 đến ngày 10/11, miền bắc trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ C. Đây là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa Đông năm 2026-2027.

Tại Hà Nội, từ chiều tối và đêm 8/11 đến sáng 9/11 có mưa, mưa dông. Từ ngày 9/11, trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-19 độ C, cao nhất 22-23 độ C.