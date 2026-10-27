Miền Trung bước vào cao điểm mưa lớn, miền Bắc trời mát

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường lệch đông, ngày 27/10, Bắc Bộ duy trì trạng thái nhiều mây, sáng sớm có sương mù, mưa xuất hiện cục bộ; nhiệt độ cao nhất tiếp tục giảm nhẹ, còn ở mức 31-33 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 27/10, có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất cũng giảm nhẹ 1 độ so với hôm qua, còn 32 độ, trời dịu mát hơn.

Đáng lưu ý, không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông trên cao, miền Trung xuất hiện đợt mưa lớn dồn dập. Cụ thể, ngày 27/10, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa trên 80mm.

Miền Trung bước vào đợt mưa lớn ( Ảnh PV)

Đêm qua và sáng sớm nay (27/10), khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 26/10 đến 3 giờ ngày 27/10 có nơi trên 35mm như các trạm: Phúc Trạch (Quảng Trị) 53.4mm, Đề Gi (Gia Lai) 39.1mm,…

Từ chiều tối 27/10 đến đêm 28/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, từ sáng sớm nay đến chiều 27/10 khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 29/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. (Tổng lượng mưa tính từ chiều tối 27/10 đến hết đêm 29/10 ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 27/10:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Huế chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ. Có mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng TP. Đà Nẵng chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.