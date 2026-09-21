Miền Trung bắt đầu đợt mưa rất lớn từ đêm nay

Có nơi mưa lớn 300mm, nguy cơ cao ngập lụt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (21/9), khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 07 giờ đến 15 giờ ngày 21/9 có nơi trên 70mm như các trạm: Phong Mỹ (Tp. Huế) 81.8mm, Hồng Trung (Tp. Huế) 70.8mm,…

Từ chiều tối 21/9 đến ngày 23/9, khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 90-170mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Nhiều khu vực ở Trung Bộ mưa rất lớn từ đêm nay. Ảnh: PV

Từ chiều tối 21/9 đến ngày 23/9, phía Tây tỉnh Đắk Lắk, khu vực tỉnh Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, chiều tối và đêm 21/9, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Tây các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Từ đêm 23/9 đến hết ngày 24/9, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Từ đêm 23/9, mưa lớn ở khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Lũ trên nhiều sông dâng cao

Theo cơ quan khí tượng, hiện nay, mực nước các sông từ thành phố Huế đến Lâm Đồng có dao động và còn ở dưới mức báo động (BĐ)1.

Từ đêm nay (21/9) đến ngày 25/9, trên các sông từ thành phố Huế đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện 01 đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở thành phố Huế; các sông suối nhỏ, thượng lưu các sông chính từ thành phố Đà Nẵng đến

Lâm Đồng lên mức BĐ1-BĐ2; đỉnh lũ hạ lưu sông Vu Gia-Thu Bồn, Trà Khúc, KônHà Thanh, Ba, Sê San, Srêpôk dao động trên dưới BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh/thành phố từ thành phố Huế đến Lâm Đồng. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- xã hội.

Trên biển, (21/9), vùng biển từ Tp. Đà Nẵng đến Gia Lai và Từ Vĩnh Long đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác.

Dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 10-13 độ vĩ Bắc, nối với một vùng áp thấp lúc 13 giờ ngày 21/9 có vị trí ở vào khoảng 11,5N-12,5N; 112,5E-113,5E.

Dự báo đêm 21/9 và ngày 22/9, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.