Miễn thuế 3 năm và mở rộng ưu đãi cho giáo dục, y tế và lao động đặc thù

Theo quy định bổ sung tại Điều 4 Luật thuế TNDN sửa đổi, doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc diện miễn thuế TNDN trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Văn bản có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027. Doanh nghiệp thuộc diện thụ hưởng cần lưu ý mốc thời gian cấp đăng ký doanh nghiệp lần đầu để xác định chính xác thời hạn miễn thuế theo quy định. Chính sách này giúp giảm chi phí tuân thủ, tạo thêm dư địa tài chính cho doanh nghiệp trong giai đoạn khởi sự và thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh chính sách miễn thuế 3 năm, luật giao Chính phủ quy định phương pháp tính thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 10 tỷ đồng. Chính phủ đồng thời có thẩm quyền điều chỉnh ngưỡng doanh thu này để phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội trong từng thời kỳ.

Một điểm mới đáng chú ý khác là quy định miễn thuế đối với thu nhập từ hoạt động cung cấp suất ăn cho trường học và cơ sở y tế. Cụ thể, doanh nghiệp được miễn thuế TNDN đối với phần thu nhập từ việc cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định pháp luật. Cá nhân cư trú kinh doanh dịch vụ này cũng được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập tương ứng. Quy định góp phần khuyến khích phát triển dịch vụ cung cấp suất ăn trong trường học, bệnh viện và hỗ trợ các đơn vị cung ứng đáp ứng tốt hơn yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm. Ngoài ra, tổ chức khoa học và công nghệ công lập, cơ sở giáo dục công lập cùng cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận cũng thuộc diện miễn thuế TNDN theo quy định của Chính phủ.

Đối với chính sách lao động, luật bổ sung cơ chế giảm thuế TNDN bằng số tiền chi thêm cho người lao động là người khuyết tật và người dân tộc thiểu số đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động thuộc các nhóm đối tượng này. Quy định gắn trực tiếp ưu đãi thuế với mục tiêu tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và khuyến khích doanh nghiệp tuyển dụng các nhóm lao động cần được hỗ trợ.

Áp thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang và 0,03% cho đất dự án phân kỳ

Ngoài các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và an sinh xã hội, luật sửa đổi bổ sung quy định cụ thể về thuế suất đối với một số trường hợp sử dụng đất. Theo đó, mức thuế suất 0,2% được áp dụng đối với đất bỏ hoang và không áp dụng hạn mức. Việc xác định đất bỏ hoang được thực hiện căn cứ theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trong khi đó, diện tích đất thuộc dự án đầu tư được phân kỳ theo đăng ký của nhà đầu tư và đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt sẽ áp dụng mức thuế suất 0,03%. Những điều chỉnh này phân định rõ ràng giữa trường hợp để đất bỏ hoang với đất thuộc dự án đầu tư có tiến độ và kế hoạch triển khai đã được cơ quan chức năng chấp thuận.

Với việc bổ sung chính sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, mở rộng hỗ trợ sang các lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ, khuyến khích tạo việc làm cho nhóm lao động đặc thù cùng việc phân loại thuế suất sử dụng đất, các quy định mới tạo cơ sở cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.