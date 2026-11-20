Quốc hội biểu quyết thông qua luật. Ảnh: QUANG PHÚC

Chiều 20-11, với tỷ lệ tán thành đều trên 90% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Ưu đãi đầu tư đặc biệt, thúc đẩy phát triển công nghệ chiến lược

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt được áp dụng đối với các dự án trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển (R&D), hạ tầng dữ liệu lớn, hạ tầng điện toán đám mây, mạng di động từ 5G trở lên, trí tuệ nhân tạo (AI), thiết kế và sản xuất chip bán dẫn, công nghệ cao và các trung tâm logistics quốc tế. Nhà nước hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách đối với các chi phí đào tạo lao động, R&D, hạ tầng xã hội, tạo tài sản cố định và phát triển chuỗi cung ứng.

Nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh, doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp sinh thái và các dự án thuộc danh mục phân loại xanh được áp dụng chính sách khấu hao nhanh tài sản cố định, tối đa không quá 2 lần.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu Quốc hội dự họp. Ảnh: QUANG PHÚC

Luật cũng bổ sung các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, gồm: kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, túi ngậm nicotine, shisha cùng các thiết bị, nguyên liệu liên quan.

Luật có hiệu lực chung từ ngày 31-3-2027. Riêng quy định về Quỹ hỗ trợ đầu tư có hiệu lực từ khi luật được thông qua (tháng 11-2026); quy định về phân cấp quản lý thi hành án dân sự có hiệu lực từ ngày 1-3-2027; quy định cấm kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có hiệu lực từ ngày 1-7-2027; quy định về dịch vụ tư vấn môi trường áp dụng từ ngày 1-1-2028.

Miễn thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, áp thuế 0,2% đối với đất bỏ hoang

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân, ngưỡng doanh thu áp dụng phương pháp tính thuế theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu được nâng lên 10 tỷ đồng/năm đối với hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, luật quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm liên tục cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới; cho phép tính vào chi phí được trừ các khoản chi của doanh nghiệp lớn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị.

Luật cũng quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở giáo dục công lập và cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận; miễn toàn bộ thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hoạt động cung cấp suất ăn cho các cơ sở giáo dục và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Toàn bộ diện tích đất sử dụng vào mục đích giáo dục và đào tạo được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và các đại biểu Quốc hội tại phiên họp chiều 20-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Đối với đất bỏ hoang, luật quy định áp dụng thuế suất 0,2% trên tổng giá trị đất tính theo bảng giá đất của Nhà nước, không phân biệt hạn mức, nhằm hạn chế tình trạng găm giữ đất, lãng phí tài nguyên.

Luật có hiệu lực chung từ ngày 1-1-2027. Quy định nâng ngưỡng doanh thu lên 10 tỷ đồng áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2027; thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang có hiệu lực từ ngày 1-7-2027, đồng bộ với thời điểm có hiệu lực của Luật Đất đai sửa đổi.

Quy định về bảng giá đất tính thuế theo chu kỳ 3 năm được áp dụng từ ngày 1-1-2028.