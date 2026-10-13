Miễn thị thực cho khách Trung Quốc đi theo đoàn đến Khánh Hòa

Ngày 12-10, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Phan Văn Giang đã ký Nghị quyết số 325 về việc miễn thị thực cho công dân nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa mang hộ chiếu phổ thông còn giá trị đi du lịch theo đoàn đến Việt Nam trong Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027.

Khách Trung Quốc đi du lịch theo đoàn đến Khánh Hòa.

Theo đó, khách du lịch Trung Quốc (không bao gồm người mang hộ chiếu đặc khu hành chính Hồng Kông và Ma Cao) đi theo đoàn từ 2 người trở lên, tham gia chương trình du lịch trọn gói không quá 30 ngày do doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam tổ chức được miễn thị thực khi đến du lịch tại Khánh Hòa. Khách phải bay thẳng từ Trung Quốc đại lục đến Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh, đồng thời nhập cảnh và xuất cảnh qua cùng cửa khẩu này. Chính sách được áp dụng từ ngày 12-10-2026 đến hết ngày 31-12-2027.

Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng văn bản hướng dẫn quy trình, cách thức triển khai chương trình, bao gồm tiêu chí, nguyên tắc lựa chọn và quản lý doanh nghiệp lữ hành quốc tế tham gia; phối hợp với địa phương tổ chức thực hiện và quản lý khách du lịch hiệu quả; đồng thời chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao đẩy mạnh tuyên truyền để chính sách đạt hiệu quả cao nhất. Bộ Công an chủ trì hướng dẫn thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú đối với nhóm khách thuộc diện miễn thị thực theo nghị quyết.

Hãng hàng không Ruili Airlines bay từ Côn Minh (Trung Quốc) đến Cam Ranh.

Theo Cục Thống kê, trong 9 tháng năm 2026, Việt Nam đón 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất với hơn 3,9 triệu lượt, tăng 1,5%. Riêng Khánh Hòa, lượng khách Trung Quốc vẫn còn thấp hơn khá nhiều so với giai đoạn đỉnh cao trước dịch Covid-19, hiện tại xếp sau khách Hàn Quốc và Nga. Chính sách miễn thị thực được kỳ vọng sẽ giúp kéo dòng khách Trung Quốc trở lại Khánh Hòa trong những tháng cuối năm 2026.

XUÂN THÀNH