Miễn thị thực cho khách Trung Quốc: Cơ hội phục hồi du lịch Khánh Hòa

Khơi thông thị trường khách truyền thống

Ngày 12/10/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 325/NQ-CP về thí điểm miễn thị thực cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông đi du lịch theo đoàn đến Khánh Hòa trong khuôn khổ Năm hợp tác du lịch Việt Nam – Trung Quốc 2026–2027. Chính sách được áp dụng đến hết ngày 31/12/2027.

Bãi biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa luôn là điểm nhấn thu hút du khách. ẢNH: TN

Theo quy định, khách Trung Quốc đi theo đoàn từ 2 người trở lên, tham gia chương trình du lịch trọn gói không quá 30 ngày do doanh nghiệp lữ hành quốc tế Việt Nam tổ chức, được miễn thị thực khi đáp ứng các điều kiện áp dụng. Du khách phải bay thẳng từ Trung Quốc đại lục đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, đồng thời nhập cảnh và xuất cảnh qua cùng cửa khẩu. Người mang hộ chiếu Đặc khu hành chính Hồng Kông và Ma Cao không thuộc diện áp dụng.

Đây được xem là cơ hội để Khánh Hòa phục hồi thị trường từng giữ vai trò quan trọng đối với du lịch địa phương. Năm 2019, tỉnh đón khoảng 2,5 triệu lượt khách Trung Quốc, chiếm khoảng 70% tổng lượng khách quốc tế. Tuy nhiên, sau đại dịch COVID-19, thị trường này phục hồi chưa ổn định.

Khách Trung Quốc đến Khánh Hòa bằng đường hàng không. ẢNH: TN

Năm 2024, Khánh Hòa đón gần 797.000 lượt khách Trung Quốc; năm 2025, con số này giảm còn khoảng 677.000 lượt. Trong 9 tháng đầu năm 2026, địa phương ước đón khoảng 470.000 lượt, giảm 6,5% so với cùng kỳ. Khách Trung Quốc hiện đứng sau khách Hàn Quốc và Nga về lượng khách quốc tế đến tỉnh.

Bên cạnh những biến động về nhu cầu, kết nối hàng không cũng là trở ngại đáng chú ý. Theo thông tin được Báo Khánh Hòa đăng tải, trong 6 tháng đầu năm 2026, hành khách từ 94 thành phố của Trung Quốc đã mua vé đến Cam Ranh, nhưng khoảng 36% phải nối chuyến, khiến thời gian di chuyển kéo dài thêm 4–6 giờ.

Thực tế này cho thấy nhu cầu đến Khánh Hòa vẫn hiện hữu, song sự thuận tiện trong hành trình có thể ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến. Vì vậy, chính sách miễn thị thực được kỳ vọng tạo thêm động lực để doanh nghiệp lữ hành kết nối đối tác, xây dựng tour trọn gói và khôi phục các đường bay thẳng từ Trung Quốc đại lục.

Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, cho biết chính sách mới tạo cơ hội để địa phương thu hút khách Trung Quốc đến tham quan, nghỉ dưỡng. Khi lượng khách tăng, các hãng hàng không có thêm cơ sở xem xét mở đường bay thẳng, qua đó góp phần thúc đẩy thị trường và tạo hiệu ứng lan tỏa đến các dịch vụ lưu trú, vận chuyển, mua sắm, giải trí.

Theo định hướng của ngành du lịch tỉnh, việc triển khai chính sách cần gắn với lựa chọn doanh nghiệp lữ hành đủ năng lực, uy tín, bảo đảm chất lượng chương trình và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định. Đây là yêu cầu quan trọng để cơ hội thu hút khách đi đôi với bảo đảm quyền lợi du khách và hình ảnh điểm đến.

Du lịch biển đảo luôn là lựa chọn hàng đầu của khách Trung Quốc. ẢNH: TN

Ở góc độ hiệp hội ngành nghề, ông Phạm Minh Nhựt, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa, nhận định chính sách miễn thị thực có thể bổ sung nguồn khách quốc tế, góp phần tối ưu công suất phòng và kích thích các dịch vụ phụ trợ, nhất là trong những giai đoạn nhu cầu du lịch nội địa thấp điểm. Tuy nhiên, để chính sách phát huy hiệu quả, các đơn vị cần chủ động phối hợp, chuẩn bị sản phẩm và điều kiện phục vụ thay vì chỉ chờ lượng khách tự tăng.

Gỡ điểm nghẽn, nâng giá trị mỗi chuyến đi

Ở góc độ hàng không, ông Phạm Thanh Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh, kỳ vọng chính sách mới sẽ giúp tăng số chuyến bay thẳng từ Trung Quốc đến Khánh Hòa. Theo thông tin ông chia sẻ với Báo Văn Hóa, doanh nghiệp hướng đến việc thúc đẩy các chuyến bay thuê chuyến phục vụ cao điểm Tết Nguyên đán 2027, sau đó từng bước tiến tới khai thác thường lệ. Đơn vị cũng dự kiến phối hợp chuẩn bị luồng làm thủ tục cho khách đoàn, tăng cường nhân viên sử dụng tiếng Trung và theo dõi lượng khách để đánh giá hiệu quả triển khai.

Những giải pháp này cho thấy kết nối hàng không cần được xem là một trong những điều kiện then chốt để khai thác cơ hội từ chính sách. Khi hành trình thuận tiện hơn, doanh nghiệp lữ hành có thể chủ động xây dựng tour, còn du khách có thêm lựa chọn về thời gian và chi phí di chuyển.

Khánh Hòa có nhiều lợi thế về du lịch văn hoá để thu hút khách quốc tế. ẢNH: TN

Dù vậy, đường bay thuận lợi mới giải quyết một phần bài toán. Khánh Hòa còn cần làm mới sản phẩm để tạo sức hút và nâng giá trị kinh tế từ mỗi chuyến đi. Bên cạnh nghỉ dưỡng biển, các chương trình khám phá văn hóa, trải nghiệm ẩm thực, tham quan di sản, mua sắm và vui chơi giải trí có thể giúp kéo dài thời gian lưu trú, mở rộng mức chi tiêu và phân bổ lợi ích cho nhiều nhóm doanh nghiệp địa phương.

Thị trường Trung Quốc cũng không đồng nhất về nhu cầu. Khách đi theo đoàn, khách gia đình hay nhóm khách trẻ có những lựa chọn khác nhau. Vì vậy, doanh nghiệp cần nghiên cứu thị hiếu, xây dựng chương trình linh hoạt, nâng cao chất lượng hướng dẫn và chăm sóc khách hàng. Việc quảng bá trên các nền tảng số phổ biến tại Trung Quốc cũng cần gắn với sản phẩm cụ thể, giá bán minh bạch và khả năng cung ứng thực tế.

Trong thời gian thí điểm, việc theo dõi lượng khách theo diện miễn thị thực, số đoàn được tổ chức, tình hình khai thác đường bay và hiệu quả kinh doanh sẽ giúp Khánh Hòa nhận diện những điểm nghẽn để điều chỉnh giải pháp kịp thời. Đồng thời, tỉnh cần tiếp tục đa dạng hóa thị trường quốc tế, tránh phụ thuộc quá lớn vào một nguồn khách.