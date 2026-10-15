Miễn thị thực cho khách Trung Quốc: Cơ hội phục hồi du lịch Khánh Hòa

Ngày 12/10, Chính phủ ban hành Nghị quyết 325/NQ-CP về thí điểm miễn thị thực cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông đến Việt Nam du lịch theo đoàn, trong khuôn khổ Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027.

Chính sách có hiệu lực đến 31/12/2027, áp dụng với đoàn từ 2 người trở lên, tham gia tour trọn gói do doanh nghiệp lữ hành Việt Nam tổ chức, thời gian không quá 30 ngày. Khách cần có hộ chiếu còn hạn, không gồm hộ chiếu Hong Kong và Macau.

Phạm vi du lịch giới hạn trong tỉnh Khánh Hòa, khách bay thẳng từ Trung Quốc đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, nhập cảnh và xuất cảnh qua sân bay này. Đặc biệt, Khánh Hòa từng là điểm đến ưa thích của khách Trung Quốc.

Bãi biển đường Trần Phú, phường Nha Trang, nơi thường thu hút du khách khi đến địa phương. Ảnh: Xuân Ngọc

Bà Thái Thị Lệ Hằng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa – đã dành cuộc trả lời phỏng vấn với báo VietNamNet để làm rõ hơn về bài toán, lộ trình đón đầu làn sóng phục hồi từ thị trường trọng điểm này.

Bước ngoặt "hồi sinh" thị trường khách Trung Quốc ở Khánh Hòa

- Theo bà, du lịch Khánh Hòa trước và sau khi có chính sách miễn thị thực cho khách Trung Quốc có gì thay đổi rõ rệt?

Trước dịch COVID-19, Trung Quốc là thị trường khách quốc tế lớn nhất của Khánh Hòa, với hơn 2,5 triệu lượt trong năm 2019, chiếm 70% tổng khách quốc tế.

Sau đại dịch, thị trường này phục hồi chậm. Thống kê năm 2024, đạt gần 797.000 lượt, năm 2025 giảm còn 677.000. Trong 9 tháng đầu năm 2026, lượng khách ước hơn 469.000, giảm hơn 6,48% so với cùng kỳ và hiện xếp sau thị trường Hàn Quốc, Nga.

Nguyên nhân chính là thay đổi thói quen khách (chuyển từ tour đoàn sang tự túc, trải nghiệm đa dạng), cạnh tranh từ các điểm đến có chính sách thị thực thuận lợi hơn, và khó khăn về kết nối hàng không.

Chính sách miễn thị thực theo Nghị quyết 325/NQ-CP có hiệu lực từ 12/10/2026 đến hết 31/12/2027 là bước đột phá, áp dụng cho đoàn từ hai người trở lên, bay thẳng đến Cam Ranh, lưu trú tối đa 30 ngày tại Khánh Hòa. Chính sách kỳ vọng sẽ thúc đẩy dòng khách Trung Quốc quay lại mạnh mẽ hơn trong những tháng cuối năm 2026 và năm 2027.

Bà Thái Thị Lệ Hằng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa trao đổi với PV Báo VietNamNet. Ảnh: Xuân Ngọc

- Địa phương đã chuẩn bị và xây dựng những kế hoạch cụ thể nào để thu hút khách Trung Quốc trở lại sau thời gian gián đoạn?

Tỉnh và ngành du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thu hút khách Trung Quốc sau thời gian gián đoạn. Địa phương tổ chức các đoàn famtrip mời hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành khảo sát sản phẩm và hội nghị kết nối B2B trong năm 2026, tiếp tục mở rộng.

Theo kế hoạch giai đoạn 2026-2030, chúng tôi tập trung phục hồi, duy trì và mở rộng thị trường, mở rộng kết nối với các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thường Châu, Nam Ninh, Quý Dương, Vũ Hán, Hạ Môn, Ninh Ba, Tuyền Châu, đồng thời đa dạng hãng hàng không và đối tác. Ưu tiên nâng cao chất lượng khách, khai thác hiệu quả nhóm khách tự túc, khách gia đình, khách trẻ và khách chi tiêu cao.

Đồng thời, tỉnh cũng đẩy mạnh khai thác các đường bay nội địa và charter, hợp tác với hãng hàng không, lữ hành, nền tảng du lịch trực tuyến và hoàn thiện chính sách khuyến khích. Công tác xúc tiến, quảng bá chuyển đổi số, khai thác mạng xã hội và nền tảng trực tuyến Trung Quốc cũng được đẩy mạnh.

Ngoài ra, ngành phát triển các sản phẩm phù hợp xu hướng mới như nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch gia đình, wellness, golf, MICE, ẩm thực, mua sắm và kinh tế ban đêm; đồng thời, tăng cường quản lý môi trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng hình ảnh Khánh Hòa là điểm đến an toàn, văn minh và hấp dẫn.

- Trong chiến dịch kích cầu, địa phương dự kiến triển khai các chương trình ưu đãi nào để thu hút khách Trung Quốc?

Địa phương đang phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Du lịch, doanh nghiệp lữ hành, khách sạn và hàng không để xây dựng các gói sản phẩm kích cầu riêng biệt cho thị trường Trung Quốc. Các chương trình dự kiến gồm ưu đãi giá tour trọn gói, gói lưu trú – trải nghiệm kết hợp (biển đảo, văn hóa Chăm, ẩm thực, giải trí), ưu đãi cho đại lý lữ hành, cùng các quà tặng và trải nghiệm miễn phí tại điểm đến.

Chúng tôi cũng tận dụng các sự kiện lớn của tỉnh như Festival Biển, lễ hội văn hóa, thể thao để tạo điểm nhấn thu hút. Ngoài ra, chính sách miễn thị thực mới sẽ được lồng ghép vào các gói sản phẩm để tăng sức cạnh tranh. Các chương trình sẽ được công bố và triển khai theo từng giai đoạn, đặc biệt trong quý IV/2026 và năm 2027.

Du khách Trung Quốc trở lại Khánh Hòa sau thời gian gián đoạn do Covid-19, hồi tháng 1/2023. Ảnh tư liệu: Minh Anh

Phát triển thị trường khách Trung Quốc theo hướng bền vững

- Khánh Hòa có kế hoạch hợp tác với doanh nghiệp du lịch, khách sạn, hãng hàng không nào để tăng lượng khách Trung Quốc?

Khánh Hòa duy trì hợp tác chặt chẽ với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh, các hiệp hội, doanh nghiệp để mở rộng kết nối với hãng hàng không Trung Quốc như 9 Air, West Air, Spring Airlines, đồng thời xây dựng gói sản phẩm phù hợp.

Sở cũng thiết lập bộ tiêu chí đánh giá doanh nghiệp lữ hành đủ năng lực, hình thành chuỗi dịch vụ liên kết từ hàng không, lữ hành đến lưu trú và trải nghiệm, góp phần tăng lượng khách và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Bên cạnh đó, ngành du lịch đặt ưu tiên cao cho an toàn du khách, phối hợp kiểm soát an ninh, phòng chống dịch, nâng cao kỹ năng nhân viên và ứng dụng công nghệ số trong quản lý, truyền thông để tạo môi trường tin cậy, thúc đẩy khách Trung Quốc quay trở lại.

Khánh Hòa thường xuyên tổ chức các hoạt động, sự kiện để thu hút du khách trong nước và quốc tế. Ảnh: Xuân Ngọc

- Thưa bà, ngành du lịch đánh giá về nhu cầu và thị hiếu của khách Trung Quốc có thay đổi gì khi quay trở lại địa phương lần này? Khánh Hòa có điều chỉnh sản phẩm du lịch phù hợp không?

Nhu cầu và thị hiếu của khách Trung Quốc khi quay lại Khánh Hòa đã có sự thay đổi rõ rệt. Nhóm khách trẻ chuyển từ tour đoàn giá rẻ sang du lịch tự túc, nhóm nhỏ, chú trọng trải nghiệm cá nhân, chia sẻ trên mạng xã hội, quan tâm đến sức khỏe, mua sắm, văn hóa và an toàn.

Trước đây, sản phẩm chủ yếu là nghỉ dưỡng biển, chưa đáp ứng đầy đủ xu hướng mới. Vì vậy, ngành du lịch đang đa dạng hóa dịch vụ: phát triển kinh tế đêm, du lịch văn hóa Chăm – Raglai, du lịch cộng đồng, wellness, giải trí cao cấp, mua sắm và sinh thái. Doanh nghiệp được khuyến khích thiết kế sản phẩm linh hoạt, phù hợp cả khách đoàn và tự túc, đồng thời đẩy mạnh quảng bá số qua các nền tảng Trung Quốc.

- Dự báo lượng khách Trung Quốc quay trở lại Khánh Hòa trong thời gian tới như thế nào, và những yếu tố nào sẽ ảnh hưởng đến mức độ phục hồi? Địa phương đã đưa ra tầm nhìn dài hạn trong việc phát triển thị trường hơn 1 tỷ dân này?

Theo dự báo của chính quyền, thị trường Trung Quốc sẽ phục hồi tích cực từ quý IV/2026 và năm 2027, nhờ chính sách miễn thị thực mới, hoạt động xúc tiến mạnh mẽ và kết nối hàng không được cải thiện.

Tuy nhiên, mức độ phục hồi còn phụ thuộc vào tiến độ mở rộng chuyến bay thẳng, sự phù hợp của sản phẩm với xu hướng mới, cạnh tranh khu vực, tình hình kinh tế và tâm lý tiêu dùng của khách Trung Quốc.

Về hạ tầng, Khánh Hòa đã chuẩn bị sẵn sàng với hơn 70.500 phòng khách sạn, trong đó hơn 40% là phân khúc 3–5 sao với nhiều thương hiệu quốc tế uy tín. Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đang được quy hoạch nâng cấp công suất, hướng tới khoảng 19 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2030.

Song song đó, hệ thống dịch vụ, vui chơi giải trí và sản phẩm ngày càng đa dạng. Tỉnh tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng để đáp ứng lượng khách tăng trở lại một cách bền vững.

Tầm nhìn dài hạn của tỉnh là phát triển thị trường Trung Quốc dựa trên chất lượng, bền vững và giá trị cao, không chỉ chạy theo số lượng. Khánh Hòa hướng tới đa dạng hóa phân khúc khách, gắn kết chặt chẽ với Năm hợp tác du lịch Việt Nam – Trung Quốc, và xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài, để trở thành điểm đến ưu tiên của khách Trung Quốc tại Việt Nam và khu vực.