Miễn thị thực cho khách Trung Quốc: Cơ hội mới cho du lịch Khánh Hòa

Du khách Trung Quốc đi du lịch theo đoàn đến Khánh Hòa. (Ảnh: HƯƠNG XUÂN)

Trước đại dịch Covid-19, Trung Quốc từng là một trong những thị trường khách quốc tế chủ lực của du lịch Khánh Hòa. Sau đại dịch, dòng khách này phục hồi chậm, nhiều đường bay từ các thành phố lớn của Trung Quốc đến Cam Ranh bị cắt giảm. Sự trầm lắng của thị trường từng sôi động bậc nhất đặt ra yêu cầu tìm kiếm động lực mới để khơi thông dòng khách.

Gỡ nút thắt, tạo sức bật cho thị trường

Nghị quyết số 325 ngày 12/10/2026 của Chính phủ về miễn thị thực cho công dân Trung Quốc đi du lịch theo đoàn đến Khánh Hòa được kỳ vọng tạo cú hích mới, khơi thông dòng khách và mở rộng dư địa tăng trưởng cho ngành du lịch địa phương.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong 9 tháng năm 2026, lượng khách đến địa phương ước đạt 470.000 lượt, giảm gần 6,5% so cùng kỳ. Từ vị trí thị trường chủ lực, Trung Quốc hiện xếp sau Hàn Quốc và Nga.

Chính sách được triển khai vào thời điểm thuận lợi, khi mùa nghỉ đông và Tết Nguyên đán 2027 đang đến gần, khi giai đoạn nhu cầu du lịch nước ngoài của người Trung Quốc gia tăng.

Kỳ vọng vào chính sách mới, ông Nguyễn Quang Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa nhận định, dù thời gian thí điểm không dài (hơn 14 tháng), nhưng những kết quả ban đầu sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với việc xem xét duy trì, mở rộng chính sách.

Ông Nguyễn Thành, một doanh nghiệp lữ hành ở Nha Trang chia sẻ, có nhiều đối tác Trung Quốc liên hệ doanh nghiệp để tìm hiểu cơ chế mới. Doanh nghiệp cũng đã chuẩn bị sản phẩm, nhân sự và phương tiện, sẵn sàng đón khách khi nhu cầu.

Thực tế, sức hấp dẫn của Khánh Hòa không chỉ nằm ở những bãi biển xanh, khí hậu ấm áp mà còn ở chiều sâu văn hóa, ẩm thực phong phú và hệ thống nghỉ dưỡng đa dạng. Ông Trương Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong chuyến khảo sát giữa tháng 7/2026, đoàn famtrip gồm đại diện các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành Trung Quốc đánh giá cao tiềm năng của điểm đến này, đặc biệt đối với khách nghỉ đông.

Dẫu vậy, sức hấp dẫn cảnh quan chưa đủ để tạo nên dòng khách ổn định. Các đối tác cũng chỉ ra những điều kiện cần cải thiện để thu hút khách trở lại như: thủ tục nhập cảnh thuận lợi, mạng lưới đường bay rộng hơn,… để đủ sức giữ chân du khách với những trải nghiệm mới hơn về văn hóa, ẩm thực,…

“Chúng tôi tiếp tục kết nối với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành lớn của Trung Quốc từng khảo sát Khánh Hòa; phối hợp Hiệp hội Du lịch và doanh nghiệp đẩy mạnh quảng bá điểm đến, giới thiệu chính sách miễn thị thực, đồng thời tham mưu tổ chức các đoàn xúc tiến tại thị trường này để nâng số lượng khách đến trong thời gian tới”, ông Tiến chia sẻ.

Đại diện Công ty Cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh khẳng định, chính sách mới sẽ thúc đẩy các chuyến bay thuê chuyến phục vụ cao điểm Tết Nguyên đán 2027 tiến tới khai thác tốt hơn. Cùng với đó, nhà ga sẽ phối hợp chuẩn bị luồng làm thủ tục phù hợp cho khách đoàn thuộc diện miễn thị thực, tăng cường nhân viên nói tiếng Trung và theo dõi lượng khách hằng tháng để phục vụ đánh giá kết quả trong thời gian thí điểm.

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, đón du khách Trung Quốc nhập cảnh và xuất cảnh. (Ảnh: HƯƠNG XUÂN)

Để phát triển bền vững

Theo Nghị quyết số 325, công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông còn giá trị, không bao gồm người mang hộ chiếu đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) và Ma Cao, được miễn thị thực khi đi theo đoàn từ 2 người trở lên, tham gia chương trình du lịch trọn gói không quá 30 ngày do doanh nghiệp lữ hành quốc tế Việt Nam tổ chức. Khách phải bay thẳng từ Trung Quốc đại lục đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, nhập cảnh và xuất cảnh qua cùng cửa khẩu này.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cho biết, sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức làm việc với các sở, ngành, doanh nghiệp và hãng hàng không để chuẩn bị phương án đón khách. Cùng với đổi mới tour, tuyến và hoạt động truyền thông, địa phương đang xây dựng ý tưởng phát triển thêm các sản phẩm ban đêm như phố đi bộ, làng ẩm thực, điểm trình diễn nghệ thuật, góp phần làm phong phú trải nghiệm và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Khi những bãi biển trở thành lợi thế quen thuộc, chính trải nghiệm khác biệt sẽ quyết định sức cạnh tranh của điểm đến. Một hành trình hấp dẫn không chỉ đưa du khách đến với biển xanh, nắng vàng, mà còn mở ra cơ hội khám phá văn hóa bản địa, thưởng thức ẩm thực đặc sắc và hòa mình vào nhịp sống địa phương. Những trải nghiệm ấy có thể kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và tạo động lực để du khách quay trở lại.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khẳng định, chính sách mới đã mở thêm cánh cửa tiếp cận thị trường khách Trung Quốc, nhưng hiệu quả phụ thuộc vào năng lực tổ chức thực hiện. Nếu chỉ trông chờ vào ưu đãi thị thực mà thiếu sản phẩm hấp dẫn, đường bay thuận tiện và chiến lược quảng bá phù hợp, cơ hội khó chuyển hóa thành tăng trưởng bền vững.

Vì vậy, về lâu dài, Khánh Hòa cần vừa khai thác tốt thị trường khách đoàn được hưởng chính sách, vừa chuẩn bị điều kiện mở rộng khả năng tiếp cận các nhóm khách lẻ, khách đi tour liên tỉnh và khách nhập cảnh qua cửa khẩu khác. Cùng với đó là đa dạng hóa sản phẩm, nâng chất lượng dịch vụ, tăng cường liên kết hàng không-lữ hành-lưu trú và xây dựng hình ảnh điểm đến đặc sắc sẽ là nền tảng để thị trường phục hồi ổn định.

“Những chuyến bay thẳng được nối lại, các sản phẩm du lịch mới được hình thành, đó là những tín hiệu mở ra triển vọng cho du lịch xứ Trầm Hương. Nhưng thước đo thành công không chỉ là số lượt khách đến, mà còn là khả năng giữ chân du khách lâu hơn, khuyến khích chi tiêu nhiều hơn và tạo dựng sức hút đủ bền để họ trở lại. Từ lợi thế của chính sách, Khánh Hòa cần kiến tạo một điểm đến giàu trải nghiệm, khác biệt và có sức cạnh tranh trên bản đồ du lịch quốc tế”, đồng chí Nguyễn Long Biên nhấn mạnh.