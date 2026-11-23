Hà Nội triển khai miễn vé giao thông công cộng nhân ngày Văn hóa Việt Nam. (Ảnh minh họa)

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP. Hà Nội cho biết, ngày 24/11/2026, Thành phố triển khai miễn tiền vé đối với toàn bộ hành khách sử dụng dịch vụ trên 129 tuyến xe buýt có trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị đang khai thác.

Chính sách được thực hiện theo chủ trương của UBND TP. Hà Nội tại Văn bản số 6562/UBND-ĐT ngày 23/11/2026. Hai tuyến đường sắt đô thị áp dụng miễn vé gồm tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến 3.1 Nhổn - Cầu Giấy.

Đối với hành khách đi xe buýt bằng vé lượt, người dân được phát vé từ thiết bị bán vé trên xe hoặc mua vé qua ứng dụng ThevegiaothongHN và các ví điện tử được chấp nhận trên hệ thống mà không phải thanh toán. Trường hợp hệ thống vé điện tử gặp sự cố, đơn vị vận hành sẽ phát vé lượt giấy dự phòng.

Tương tự, hành khách đi đường sắt đô thị được nhận vé lượt miễn phí tại quầy bán vé thông qua thiết bị bán vé hoặc mua vé trên ứng dụng Hà Nội Metro, bằng thẻ Visa và các ví điện tử được chấp nhận trên hệ thống. Nếu hệ thống vé điện tử gặp sự cố, nhà ga sẽ phát vé lượt giấy dự phòng.

Đối với người sử dụng vé tháng hoặc thuộc diện được miễn tiền vé theo quy định, hành khách thực hiện chạm thẻ giao thông vật lý, căn cước công dân (đối với người cao tuổi và trẻ em) hoặc quét mã QR tài khoản giao thông tại thiết bị kiểm soát ở cửa lên.

Để tổ chức thực hiện, UBND TP. Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp chỉ đạo các đơn vị liên quan, doanh nghiệp vận tải xe buýt có trợ giá và Công ty TNHH Đường sắt Hà Nội bảo đảm hoạt động vận tải an toàn, thông suốt.

Các đơn vị vận hành có trách nhiệm theo dõi lượng hành khách và nhu cầu đi lại để chủ động điều chỉnh tần suất, số chuyến phù hợp với tình hình thực tế. Các sở, ngành và chính quyền địa phương phối hợp tuyên truyền chính sách, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm dừng, nhà chờ xe buýt và khu vực nhà ga metro.

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông Hà Nội, việc miễn phí vé phương tiện giao thông công cộng trong các dịp lễ, Tết và sự kiện đặc biệt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, du khách đi lại, tham quan, mua sắm và vui chơi.