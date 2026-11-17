Ngày 17/11, thông tin từ Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị sẽ thực hiện miễn 100% phí tham quan cho toàn bộ du khách trong nước và quốc tế đến tham quan Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ và Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh trong hai ngày 23 và 24/11/2026.

Thành Nhà Hồ điểm đến hấp dẫn du khách thập phương khi tới Thanh Hóa.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Thành Nhà Hồ và Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh không chỉ là công trình kiến trúc lịch sử độc đáo mà còn là những di sản sống động, gắn bó với cảnh với cảnh quan, con người và sự tiếp nối các giá trị văn hóa qua nhiều thế hệ.

Cùng với việc miễn phí vé vào cửa, đơn vị quản lý cũng chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, công tác hướng dẫn, thuyết minh và bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu tham quan, trải nghiệm của nhân dân và du khách.

Theo Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, chính sách mở cửa miễn phí dịp này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi để người dân, du khách dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu sâu sắc hơn về chiều sâu lịch sử, giá trị kiến trúc độc đáo của hai quần thể di tích nổi tiếng xứ Thanh, mà còn góp phần kích cầu du lịch cuối năm.

Qua đó, hoạt động tiếp tục lan tỏa tình yêu di sản, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc chung tay bảo tồn, phát huy bền vững các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, đất nước.