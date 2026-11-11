Miễn phí vé tham quan tại nhiều bảo tàng, di tích trong Ngày Văn hóa Việt Nam

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 167/2026/TT-BTC quy định việc miễn phí tham quan tại một số bảo tàng, di tích lịch sử và vườn quốc gia nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Các địa điểm được áp dụng chính sách miễn phí gồm: Bảo tàng Hải Dương học; Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam; Bảo tàng Lịch sử quốc gia; Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Di tích lịch sử Dinh Độc Lập; Bảo tàng Yersin; Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Ngoài ra, du khách được miễn phí tham quan tại các Vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Tam Đảo và Yok Đôn.

Riêng Vườn quốc gia Ba Vì và Vườn quốc gia Cát Tiên, mức phí tham quan trong ngày này sẽ do địa phương quyết định theo quy định của Luật phí và lệ phí.

Thông tư của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 10/11/2026.

Du khách tham quan tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Ảnh: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

Trước đó, vào ngày 24/4/2026, với 477/489 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam. Trong đó quy định ngày 24 tháng 11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam”; quy định nguồn lực phát triển văn hóa; cơ chế ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực văn hoá...

Cụ thể, Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam gồm 13 Điều, quy định một số cơ chế, chính sách phát triển văn hóa Việt Nam.

Nghị quyết nêu rõ: Ngày 24 tháng 11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam”, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Miễn hoặc giảm phí, lệ phí dịch vụ tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập vào Ngày Văn hóa Việt Nam theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đồng thời khuyến khích nhân dân, đặc biệt là thanh niên, trẻ em tham gia các hoạt động văn hóa vào các ngày lễ lớn của dân tộc và đất nước.