Miễn phí vé tham quan tại nhiều bảo tàng, di tích trong Ngày Văn hóa Việt Nam

Theo Thông tư số 167/2026/TT-BTC, các tổ chức, cá nhân đến tham quan những địa điểm thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư sẽ được miễn phí vé vào ngày 24/11 hằng năm.

Du khách đến tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Các địa điểm được áp dụng chính sách miễn phí gồm: Bảo tàng Hải Dương học; Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam; Bảo tàng Lịch sử quốc gia; Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; Di tích lịch sử Dinh Độc Lập; Bảo tàng Yersin; Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Ngoài ra, du khách cũng được miễn phí tham quan tại các Vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Tam Đảo và Yok Đôn. Đối với Vườn quốc gia Ba Vì và Vườn quốc gia Cát Tiên, mức phí tham quan trong ngày này sẽ do địa phương quyết định theo quy định của Luật Phí và lệ phí.

Thông tư của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 10/11/2026.

Chính sách miễn phí vé tham quan vào ngày 24/11 hằng năm sẽ góp phần mở rộng cơ hội để người dân tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm những giá trị văn hóa, lịch sử, di sản và thiên nhiên. Đồng thời, hoạt động này còn có ý nghĩa lan tỏa tinh thần Ngày Văn hóa Việt Nam, thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động văn hóa.