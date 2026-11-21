Hoạt động nhằm tạo điều kiện để người dân tiếp cận, thụ hưởng các giá trị văn hóa, lịch sử; đồng thời lan tỏa tình yêu di sản, nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Những ngày nghỉ lễ, Côn Sơn - Kiếp Bạc thu hút đông đảo du khách tới tham quan, chiêm bái.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 gắn với dấu mốc Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946 và lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Việc miễn phí vé tham quan tại Côn Sơn - Kiếp Bạc là hoạt động thiết thực góp phần đưa các giá trị di sản đến gần hơn với cộng đồng.

Côn Sơn - Kiếp Bạc thuộc quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới. Nơi đây lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử gắn với Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi và các vị Tổ sáng lập Thiền phái Trúc Lâm.

Đến với di tích, du khách có thể tham quan, tìm hiểu các địa danh nổi tiếng như chùa Côn Sơn, đền Kiếp Bạc, giếng Ngọc, Bàn cờ tiên, cùng không gian núi Phượng Hoàng, núi Kỳ Lân. Mỗi địa danh đều gắn với những câu chuyện lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng đặc sắc, góp phần tạo nên sức hấp dẫn của vùng di sản.

Thông qua hoạt động miễn phí vé, Hải Phòng tiếp tục quảng bá giá trị nổi bật của di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc, góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc và nâng cao trách nhiệm cộng đồng trong bảo tồn di sản.