Miễn phí vé tham quan Cột cờ Quốc gia Lũng Cú cho người cao tuổi

Người cao tuổi được miễn phí vé tham quan Khu di tích Cột cờ Quốc gia Lũng Cú.

Cụ thể, công dân Việt Nam từ 60 tuổi trở lên khi đến Khu di tích xuất trình giấy tờ tùy thân tại quầy đón tiếp để nhận vé miễn phí.

Thông qua hoạt động, Ban Quản lý Di tích xã Lũng Cú mong muốn tôn vinh và tri ân đối với thế hệ người cao tuổi; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người cao tuổi có cơ hội tìm về địa danh lịch sử nơi cực Bắc Tổ quốc. Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh du lịch xã Lũng Cú thân thiện, hiếu khách, lan tỏa các giá trị nhân văn và tinh thần đoàn kết cộng đồng.