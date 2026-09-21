Miễn phí vé tham dự Lễ hội Lam Kinh và trải nghiệm các hoạt động văn hóa đặc sắc

Đây là dịp để du khách tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa thiêng liêng của vùng đất Lam Sơn – nơi phát tích cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và gắn với cuộc đời, sự nghiệp của Anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Theo Ban Quản lý di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, du khách đến tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh sẽ được miễn 100% vé vào cửa từ ngày 30/9 đến hết ngày 3/10/2026, nhằm tạo điều kiện để nhân dân, du khách về tham quan, dâng hương và trải nghiệm không gian văn hóa tại Lam Kinh trong dịp lễ hội.

Không gian văn hóa tại Lam Kinh trong dịp lễ hội.

Khu di tích lịch sử Lam Kinh cách phường Hạc Thành 50 km về phía Tây Bắc, nằm trên địa bàn xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Lam Kinh quê hương đất tổ nhà Lê, nơi sinh ra anh hùng dân tộc Lê Lợi, nơi phát tích cuộc khởi nghĩa Lam Sơn lừng lẫy chiến công thế kỷ XV, nơi tụ họp những anh hùng hào kiệt khắp bốn phương chung sức chung lòng đứng lên đánh giặc cứu nước.

Sau 10 năm (1418 - 1428) kháng chiến trường kỳ mới đánh đuổi giặc Minh ra khỏi bờ cõi Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế ở Thăng Long - Hà Nội lấy niên hiệu là Thuận Thiên, đặt tên nước là Đại Việt, mở ra thời kỳ độc lập tự chủ thịnh trị cho đất nước kéo dài gần 360 năm. Cũng như các triều đại Lý, Trần để tỏ lòng tôn kính với tổ tiên, nhà Lê cho xây dựng nhiều điện miếu, lăng tẩm có quy mô to lớn ở đất Lam Sơn.

Để thờ cúng tổ tiên, nơi an nghỉ của các nhà vua, Thái hoàng, Thái hậu, nơi cử hành những nghi lễ, nơi khi vua lễ bái yết sơn lăng. Lam Sơn được coi là “kinh đô thứ hai” của nước Đại Việt sau Thăng Long Đông Đô - Hà Nội. Đây là khu di tích mang nhiều ý nghĩa giá trị văn hoá thiêng liêng không chỉ của nhân dân Thanh Hoá mà của cả dân tộc.

Nhân dân trong vùng nói riêng và cả Thanh Hóa nói chung vẫn nằm lòng câu ca “Hăm mốt Lê Lai, hăm hai Lê Lợi”, ý nói đến ngày giỗ của Lê Lai, người đã xả thân liều mình cứu chúa và ngày giỗ của Vua Lê Lợi. Để nhớ ơn các bậc tiền nhân, Từ năm 1995, Lễ hội Lam Kinh được phục dựng và tổ chức hằng năm. Các nghi thức được khôi phục gồm lễ cáo yết của đồng bào Mường tại đền Tép, lễ rước kiệu ở đền vua Lê, cùng sự tham gia của các đội cờ, kiệu, chấp kích, bát âm, tế nam, dân binh và thiếu nữ Mường.

Du khách thập phương nô nức dự Lễ hội Lam Kinh.

Lễ hội Lam Kinh năm 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 3/10 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh và một số địa điểm liên quan. Lễ khai mạc được tổ chức lúc 7h30' ngày 2/10 tại sân Rồng.

Lễ hội năm nay gắn với nhiều dấu mốc lịch sử: 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang và 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi. Ngoài phần lễ được duy trì theo truyền thống: Lễ dâng hương, tế lễ theo nghi thức cổ truyền tại Chính điện, các tòa Thái miếu, Lăng mộ Vua Lê Thái Tổ và Đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai.

Ngoài ra, du khách còn được trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc như: Chương trình nghệ thuật: Những màn thi diễn dân ca, dân vũ, dân nhạc nguyên cổ độc đáo của các dân tộc thiểu số xứ Thanh; Ghé thăm Phiên chợ vùng cao: Trải nghiệm các gian hàng tái hiện không gian chợ phiên, mua sắm sản vật địa phương và sản phẩm OCOP đặc trưng; Hòa mình vào trò chơi dân gian: Trực tiếp tham gia Nhảy sạp, Ném còn, Khua luống, Đánh đu, Kéo co... Khám phá ẩm thực núi rừng, thưởng thức những món ăn truyền thống mang hương vị đặc trưng do chính các nghệ nhân chế biến.