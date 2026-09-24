Miễn phí tiêm phòng dại cho người nghèo và nhóm nguy cơ cao

Cán bộ thú y cơ sở đến gia đình tiêm vắc-xin phòng dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn xã Phú Thịnh.

Theo Nghị quyết số 24, các nhóm đối tượng được hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị dự phòng bao gồm: người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026 - 2030; người có công với cách mạng; cán bộ thú y, đội bắt chó thả rông; cán bộ y tế tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân nghi dại, tham gia điều tra, xử lý ổ dịch và lực lượng tham gia phòng, chống dịch trong vùng nguy cơ cao.

Ông Trần Quang Vinh, cộng tác viên thú y xã Phú Thịnh chia sẻ: Tôi và một số đồng nghiệp đã từng gặp trường hợp bị động vật nghi dại cắn, cào khi làm nhiệm vụ. Chúng tôi phải xử lý vết thương và đi tiêm phòng ngay, trong khi chi phí vắc-xin, huyết thanh khá lớn, đặc biệt với người phải tiêm nhiều mũi. Điều này tạo thêm gánh nặng tài chính và tâm lý cho anh em trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Khi biết HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết hỗ trợ 100% chi phí tiêm vắc-xin, huyết thanh phòng dại cho lực lượng nguy cơ cao, tôi rất phấn khởi. Đây là sự quan tâm kịp thời, giúp anh em giảm bớt gánh nặng chi phí và an tâm hơn khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bệnh dại tại cơ sở.

Người dân thuộc diện đối tượng hỗ trợ được tiêm vắc xin phòng dại miễn phí.

Còn anh Trần Văn Sự, thuộc hộ nghèo tại địa phương, từng trải qua cảm giác lo âu khi bị chó, mèo cào trong quá trình cho ăn. Anh Sự bộc bạch: Chi phí tiêm vắc-xin phòng dại là một khoản tiền rất lớn đối với tôi. Từ khi biết Nhà nước có chính sách hỗ trợ miễn phí 100% cho hộ nghèo và cận nghèo, tôi cảm thấy yên tâm.

Nghị quyết số 24 được ban hành với mục tiêu hỗ trợ các đối tượng trọng điểm được điều trị dự phòng kịp thời sau phơi nhiễm, giảm thiểu tối đa tác động của bệnh dại đến sức khỏe nhân dân, hướng tới thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2022 - 2030. Toàn bộ kinh phí thực hiện được cân đối từ nguồn ngân sách địa phương và cấp hằng năm cho ngành Y tế theo phân cấp quản lý. Dự kiến tổng nguồn lực hỗ trợ giai đoạn 2026 - 2030 trên 11,6 tỷ đồng; trong đó, riêng năm 2026 dự kiến phân bổ khoảng 849 triệu đồng.

Đánh giá về tầm quan trọng của việc triển khai chính sách này, ông Hoàng Anh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh nhấn mạnh: Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm với tỷ lệ tử vong gần như 100% khi đã phát bệnh, tuy nhiên, hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng vắc-xin và huyết thanh kháng dại. Việc HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 24 không chỉ giải quyết triệt để rào cản chi phí cho người nghèo và lực lượng nguy cơ cao, mà còn giúp ngành Y tế chủ động bao phủ điều trị dự phòng sớm, ngăn chặn rủi ro tử vong do bệnh dại từ sớm, từ xa. CDC tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để phân bổ nguồn lực, đảm bảo quy trình tiếp cận vắc-xin nhanh chóng, đúng đối tượng và công khai, minh bạch.